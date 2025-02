Directo al grano: Jueves 6 de Febrero, Casco Viejo de San Sebastián. 12 del mediodía: Estamos frente al bar La Cepa donde hace 30 años el asesino de ETA Txapote mató aquí dentro de un tiro en la nuca a Gregorio Ordóñez. Gregorio era concejal del PP y previsiblemente hubiese sido el futuro alcalde de la ciudad según las encuestas de aquellos meses. No podemos entrar en el local porque un cartel anuncia que está en reformas hasta el 24 de febrero pero a través de los cristales veo nítidamente la mesa en la que le acribillaron. Siento un escalofrío y una inmensa pena porque el presidente de mi país se apoya hoy en los descendientes de aquellos asesinos para continuar en el poder ’como sea’. Efectivamente, ya se les dijo: «haréis cosas que nos helarán la sangre».

Desde aquí pienso también en el exconseller radical de Més, que coalicionó al partido separatista menorquín, que entonces lideraba, con los descendientes de unos criminales que nunca han condenado los asesinatos de ETA. ¡Qué vergüenza! Por suerte los menorquines ya le expulsaron de la política.

Si llegas a San Sebastián en avión lo primero que te sorprende son las dimensiones de su aeropuerto minimalista (con solo dos minicintas de equipaje). Construido sobre una lámina de tierra en el estuario del río Bidasoa que separa Fuenterrabía (España) de Hendaya (País Vasco francés) solo puede recibir determinados aviones. Un taxista, sin embargo, nos asegura que cuando la cumbre del G-7 (2019) en Biarritz, los Estado Unidos consiguieron hacer aterrizar un avión de transporte que albergaba en su interior un helicóptero y varios vehículos para proteger a su delegación. Y les sobró pista.

A diferencia del fanatismo catalanista que sepulta Balears, un lugar tan nacionalista como el País Vasco (y Navarra) no tiene problema alguno en aceptar los nombres bilingües para sus ciudades. Así, Vitoria también se llama oficialmente Gasteiz, Pamplona también es Iruña, San Sebastián también se llama Donostia, etc. Pero aquí, por mor de unos políticos felones y cobardes, estamos, de momento al menos, condenados a ser más papistas que el Papa, despreciando un acervo cultural toponímico que nos ha legado la historia. Pensando en Mahón, no hay duda: la historia juzgará duramente a los ayuntamientos y a quienes permiten la ocultación de nuestra historia.

Unos de los deberes en San Sebastián es visitar «El peine del viento», la obra de Chillida que efectivamente ‘peina el viento para que entre en la playa de La Concha debidamente aseado y presentable’. Las esculturas están situadas bajo el Monte Igueldo, a la izquierda de la bahía. Aquí también hay que recordar la pueril ignorancia tribal que impidió que Chillida creara su propio mundo en Menorca. Una pérdida irreparable. ¿Se imaginan unas esculturas parecidas en el islote de la entrada de Alcalfar, para ‘peinar’ el viento de Xaloc que entra en su cala?

En San Sebastián, una de las ciudades más bellas, elegantes y agradables de España, es inevitable hablar de comida. Hay tantas estrellas Michelin en los locales de sus calles que pueden llegar a abrumar. Y no solo las ostentan muchos restaurantes, también hay bares que las tienen. Ir de pinchos o tomar vinos es una costumbre social muy arraigada en todas las provincias vascas. Y la verdad es que no es tan caro dependiendo de qué establecimientos visites.

Como en todos los lugares turísticos la ciudad donostiarra también sufre de sobrepoblación turística en verano, cosa común propiciada por el abaratamiento de los transportes que permiten viajar a todos en todo momento y al mismo tiempo. Pero una visita a la ciudad vale la pena. Desde luego.

Notas:

1- El autor de una música que nadie quiere financiar ni mucho menos escuchar ha pedido la baja voluntariamente forzada por su conciencia (y por el Juzgado), erigiéndose como ejemplo familiar a seguir.

2- Nueva versión: Dicen que Rubiales propuso a la Jenni ¿un piquito? pero con tan mala fortuna que lo hizo en el mismo momento que, como vimos todos, le tapaba los oídos con sus dos manos. Dicen que la respuesta fue una sonrisa que el que acababa de rascarse la huevada al lado de la Reina interpretó como ‘un sí es sí’. Y sucedió.

3- Un amigo sanchista me manda una viñeta donde se ve a Trump y a Netanyahu tumbados al sol en una imaginaria ‘Riviera de Gaza’ tomándose unos refrescos. Otro amigo trumpista me manda otra con Sánchez y Puigdemont vestidos de pinches de cocina pasteleando en Waterloo. ¡Vaya!

4- Se fue Marianne Faithfull, un sueño en el swinging london de los 60’s. Rock y moda. Ella y Anita Pallenberg fueron las dos musas de los Rolling Stones. «I sit and watch... as tears go by». Feliz viaje.

5- Una familia menorquina reunió el sábado a 21 personas en el restaurante 7 Portes de Barcelona. La comida acabó cantando canciones menorquinas acompañadas de una guitarra con el aplauso de las mesas vecinas.

6- Para ser hoy un progre fetén tienes que defender los privilegios, el particularismo y la desigualdad. ¡Y olé!

7- Karla Sofía Gascón ha sido cancelado. Aquí solo se premia a quien comparte ideología. ¿Pero qué se cree este tío, facha de repente?