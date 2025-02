Em retreus que rallant del pet i la llufa, la ‘modesta’ xilla va quedar en l’oblit. Imperdonable badada, però de modesta no en té res, és distingida i d’alt rang. Quasi imperceptible, sòbria, esquifida, surt sense renou, com una fuga, escanyada per l’estretor de l’orifici anal, ara bé, els seus gasos són amb diferència, de pestilència superior al pet i la llufa, escampant una olor característica, sublim, suprema, que s’aferra a les fosses nasals, fent exclamar als que envolten l’emissor: Estàs podrit!

Aclarida la pífia, ara dius que quan érem joves dèiem l’expressió: Ho ets un llondro! i que ara en la vida pública en veus més d’un, és a dir, persones curtes d’enteniment, d’intel·ligència obtusa, caparruts, que a pesar de les evidències no deixen per res les pròpies opinions. Tenim al masclot Rubiales que aferrat a la seva idea de poder del jefe i la xuleria masclista, no entén ni reconeix que ho va fer malament, que envair i irrompre en el cos d’una dona si ella no ho vol, és maleducat i delicte. No se’n pot esperar gaire cosa de la colla de llondros federatius que a més, van voler silenciar a la futbolista. Obstinat, d’idees fixes i mal de pelar és Trump, les seves amenaces seguiran, ja que és feixuc d’enteniment, sembla que no pensi abans de parlar i signar lleis. Ja li poden explicar centenars d’economistes que els aranzels són dolents, no funcionen, que si tens una multinacional de cotxes a Detroit i les seves rodes es fabriquen a Mèxic, pagaràs aranzels pels components, gravant i encarint el teu propi producte. El Món no està perdut. L’antònim de ser un llondro, és ser intel·ligent. Hermoso ha provocat un canvi en la societat, en la manera com s’entenen i es gestionen els comportaments dels que manyuclen les dones grosserament. La presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, va posar de manifest la seva capacitat per fer front a un llondro de gran envergadura. Totes dues mantenint una conducta mesurada i serena denoten senzillament intel·ligència.