Fa prop de 14 anys que van detenir a qui fou batle de Ciutadella, Llorenç Brondo i altres exregidors pel cas Citur. Fou el març de 2011. Quasi cinc anys després, el gener de 2016, es va arrestar al seu tinent de batle, Avel·lí Casasnovas, pel cas Nerer. Les dues causes, que investiguen presumptes delictes de corrupció comesos entre el 2005 i 2008, encara estan pendents de judici. Un exemple més que quan la justícia és lenta no és justícia ni és res.

Ha passat una eternitat d’ençà que es van cometre aquests presumptes delictes, fins al punt que Ciutadella ha vist passar per Dalt la Sala altres sis batles. Més jutges han passat encara pel Jutjat nombre 2 de Ciutadella que s’encarrega dels dos casos, i que és el motiu real de tant de retard. Durant la instrucció de Citur hi ha hagut fins a 12 canvis de jutges i el de Nerer fins a 8. El motiu de tant moviment és que Ciutadella és l’únic partit judicial de Balears que no compta amb magistrats, que donen una major estabilitat, i fa que els jutjats de Ciutadella siguin sempre un lloc de pas, ocupats per jutges novells o substituts. I clar davant cada arribada d’un nou jutge, aquests s’han d’estudiar el cas de nou i reprendre la instrucció. I així van passant els anys.

Ara sembla que ja hem arribat al final de la instrucció dels dos casos, però encara no s’ha decretat la interlocutòria que assenyali si hi haurà judicis i quan se celebraran. De fet, encara s’està pendent de nous recursos, que amb tota probabilitat demoraran més els judicis dels casos de presumpta corrupció més mediàtics de la història recent de Menorca.

Entre tanta espera, l’altre dia es publicava una bona notícia. La primera jutgessa nascuda a Ciutadella prenia possessió com a titular del Jutjat nombre 2 de Maó. És diu Joana Maria Coll Camps i té 28 anys. Substitueix a María Belén Velázquez, que entre 2018 i 2021 fou també una de les instructores dels dos casos que estem xerrant. Amb tant de canvis als jutjats de Ciutadella i amb tant de retards en ambdues causes no seria estrany que acabés sent la jutgessa Coll qui signés els assenyalaments de les vistes orals per jutjar uns fets que van ocórrer a Ciutadella quan la nova jutgessa tan sols tenia nou anys.