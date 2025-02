L’altre dia llegia la qüestió que hi ha oberta as Migjorn entorn de la possibilitat (o no) d’adquirir l’edifici de La Palmera com a espai cultural per al poble. Al marge de disputes partidistes, crec que les raons que s’exposen per defensar la seva compra són prou convincents que haurien de fer replantejar postures i cercar finançaments per incorporar un edifici tan cèntric i adequat al patrimoni municipal.

Certament, a Alaior vam conèixer el que representa perdre una oportunitat quan es va desestimar la compra del Cine España. Vam perdre un espai teatral al bell mig del poble per una simple promoció immobiliària. Des de llavors, i d'això han passat més de 30 anys, no hem aconseguit tenir un teatre en condicions. A saber quan arribarà! Tenir un equipament al poble que pugui acollir propostes culturals diverses no només és bo per al municipi mateix sinó per a tota Menorca, ja que ve a engrandir la xarxa d'espais culturals per on les propostes es poden moure al llarg de l'Illa. I tots sabem el que costa rendibilitzar projectes a la nostra roqueta, més encara sortir de les nostres fronteres! Per tant, no és només una qüestió d'interès local sinó també d'interès insular. Des d'aquestes línies, llenço una reivindicació per la compra pública de La Palmera, as Migjorn. Fem gala del nostre passat anglès i mesurem les coses amb la fredor necessària, per favor.