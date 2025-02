Esa es la pregunta que en las últimas semanas me estoy repitiendo después de ver cómo la política municipal de nuestra Isla vive unos tiempos algo intensos, especialmente la que afecta a más de la mitad de la población de Menorca. Me refiero a los equipos de gobierno de Mahón y Ciutadella y a sus repetitivas apariciones en los medios de comunicación en las que la mayoría de las veces es para lo mismo: criticar a alguna institución en la que no gobiernan los de su partido.

Si bien es cierto que esto forma parte de estrategias y que todos los partidos alguna vez han recurrido a ella, creo que ha llegado el momento de darnos cuenta de que con esto, al final, quienes salimos perdiendo somos todos los ciudadanos. Ante las críticas infundadas de Héctor Pons, Sito Ferrer y Susana Mora acusando al presidente del Consell de ser «desleal», solo basta mirar las inversiones millonarias que esta institución tiene previstas en los dos mayores municipios de Menorca. Y para colmo el propio Héctor Pons un día acusa a los gobiernos del PP de «deslealtad institucional» y al siguiente pide ayuda al Consell y al Govern Balear para reactivar el consorcio del acantilado del puerto de Mahón, cuyo objetivo es evitar más desprendimientos y mejorar el peñón sobre el que se ubica la ciudad. En Ciutadella, también, Sito Ferrer y el multipartito parecen haberse aferrado a cualquier cosa con el objetivo de armar polémica contra el Consell y eso ha resultado ser una parada de autobús… con la de cosas más importantes que seguro podrían haber usado y han tenido que elegir esa, ¡vaya cracks! Está claro que el consenso les importa más bien poco. Lo que al PSOE Menorca ahora le interesa son los presupuestos tanto del Consell como los del Ayuntamiento de Mahón. Hay que tapar el ridículo espantoso que han realizado en los últimos días como sea aunque eso signifique meterse en otro, como parece que sucederá con las alegaciones que ha presentado o bien con el ‘acuerdo’ al que parecen haber llegado PSOE y Ara Maó, que en realidad es un combinado de propuestas muy simplista de las que unas ya están en marcha (incluso con fondos del Consell) o son difíciles de realizar por los plazos y otras que han sido un ‘copia-pega’ que los demás partidos llevaban en su programa electoral.