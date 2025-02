L’any 2011 van néixer a les Balears els Comitès de Desenvolupament de Rutes Aèries amb l’objectiu de coordinar les activitats i les iniciatives en matèria de mobilitat aèria. Cada illa tenia el seu propi i en el cas de Menorca, estava integrat per representants del Govern balear, el Consell insular, l’Ajuntament de Maó, CAEB, Ashome, la Cambra de Comerç i el mateix aeroport.

La seva feina no era menor, ja que havia de ser un òrgan que vetllés per millorar la connectivitat, tal com es desprèn de les diferents notícies que són fàcilment localitzables a l’hemeroteca o als mateixos òrgans institucionals que en formaven part. El setembre de 2018 encara van donar símptomes de la seva proactivitat en encarregar un Pla Biennal estratègic a l’Agència Estratègica de Turisme de les Balears (Aetib) per tal d’identificar nous mercats per a Menorca.

Pràcticament, des de llavors, ja no n’havia sentit a rallar fins aquest dilluns passat, on vaig tenir coneixement de la defunció d’aquest Comitè al confirmar-me que no estava operatiu. Desconec el motiu pel qual ja ha deixat de reunir-se o de funcionar perquè els reptes encara són els mateixos, especialment en temporada baixa. Si és pel típic argument que aquest tipus de reunions no serveixen per a res, tenim l’exemple del mateix Comitè que existeix a l’aeroport de Barcelona, tal com ens van explicar, i que des de 2005, treballa amb l’objectiu concret d’enllaçar la capital catalana amb rutes intercontinentals. Assisteixen a fires, organitzen esdeveniments per promocionar-se i es preocupen per la feina encomanada. En benefici de la famosa desestacionalització, ens convindria reactivar-lo.