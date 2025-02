Doncs sí, també la gran empresa espanyola que gestiona 45 aeroports en el nostre país i 15 més entre Europa i Amèrica està apostant per la descarbonització de l’economia, conscients que per lluitar contra la crisi climàtica cal deixar d’emprar combustibles fòssils el més ràpid possible.

Així ho va manifestar amb contundència el president d’aquesta entitat el Sr. Maurici Lucena aquest dilluns en una trobada en el Cercle d’Economia de Menorca. El problema que tenim és si els avions podran operar sense querosè, un refinat combustible també contaminant. Com fer volar els avions sense emetre el 6 per cent dels gasos d’efecte hivernacle globals? Encara no ho sabem va assegurar el Sr. Lucena. Un jove de quasi 50 anys i pare de dos fills. Sí, sí, me provoca «angoixa» pensar en el futur dels meus fills, va assegurar amb sinceritat. I sí, va emprar la paraula «angoixa». Espanta pensar que els fenòmens meteorològics extrems seguiran augmentant de freqüència i intensitat. I les temperatures sempre en augment. «Angoixa», sí. Que un preparat i competent i bon orador economista que ocupa la presidència d’una de les empreses més importants del nostre país s’expressi amb aquests termes sens dubte és una bona notícia per mi. La consciència que cal deixar ràpidament d’emprar els combustibles fòssils per tot, fins i tot en l’aviació, està arribant als nivells més alts. Som-hi, per favor. També vam parlar d’apagar l’enllumenat dels aeroports per la nit quan no operen els avions: una despesa energètica, atrapa els insectes i ens deixa sense estrelles. Gràcies Sr. Lucena.