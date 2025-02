Aparte de los miles de migrantes afincados en Canarias, hay también 4.500 menores que ni el gobierno de Canarias ni el estado saben qué hacer con ellos. Por si el problema fuera poco, se ha unido a la desazón el imprevisible Donald Trump y su corte de multimillonarios como Elon Musk con el visto bueno de Benjamin Natanyahu y el ministro de defensa, señor Katz, teniendo la perturbadora idea de mandar obligados a más de 2,2 millones de gazatíes a España dejando detrás a 47.000 personas masacradas por las devastadoras acciones militares. Mientras el imprevisible Trump rumia semejante barbaridad, en algunos de los estados que conforman la América de 2025, se dan mil dólares por delatar dónde vive un pobre migrante sin papeles… la legislación americana que reivindica el tener y llevar armas de fuego, calamitosa permisividad que tantos estragos ocasiona, pero a lo que iba, no contentos con expulsar por la carencia de dignidad de ofrecer mil dólares por delatar a un migrante indocumentado, ahora quieren de una ‘tacada’ deshacerse de 2,2 millones de gazatíes y mandarlos a España. No se conforman con la felonía que maquinan que además quieren meter en España a las personas que les estorban para urdir una utópica riviera sobre los escombros de Gaza donde piensan construir un paraíso para el ocio de los ricos sobre las ruinas que han generado sus políticas de exterminio.

El señor Trump lleva solo unos días aposentado en el despacho oval y en menos de 15 días tiene el mundo con el alma en vilo a sabiendas de sus ansias de pasar una jornada tras otra estampando su gigantesca y televisada firma sin conocer el peligro de lo que está firmando.

Dicen quienes lo saben que un asteroide, el YR4, amenaza con impactar contra la tierra. Pues no es para echarlo a barato si tenemos en cuenta que la familia científica achaca la desaparición de los dinosaurios al impacto de un meteoro contra nuestro planeta. De momento, el asteroide al que hay que temer no proviene del espacio si no de la Casa Blanca. Un ‘meteoro’ convencido de que el mundo existirá a su estilo y a su conveniencia o no existirá. La verdad es que da pánico solo de pensar que una persona así tenga la llave de un pavoroso arsenal nuclear. Miguel Delibes dijo en el discurso de la toma de posesión de su sillón de la Real Academia de las Letras: «el ser humano, en su alocado afán armamentístico, ha creado un volcán sobre el que está sentada la humanidad».

¿A dónde nos puede llevar una persona con ese poder y esa cabeza? No quiero alimentar más temores de los ya creados, que no son pocos ni tampoco por eso pequeños. Uno de los mayores problemas que genera la política americana, es que no solo afecta a América si no a todo el mundo. Es pues una notable equivocación pensar que su política no puede afectarnos. Mejor haríamos en no olvidar que el gobierno americano ha sido ya capaz de invadir un país para llevarse preso a su presidente, que ha sido también capaz de meterse en países ajenos buscando armas de destrucción masiva cuando han sido los únicos en usarlas sobre población civil causando miles de muertos. ¡Cuánta hipocresía! La población mundial vive en constante pandemia mental causada por un personaje imprevisible con demasiado poder que no solo tendrá consecuencias para América sino para el resto del mundo.