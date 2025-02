Europa se ha hecho vieja. Le cuesta caminar, sufre de artrosis crónica. Ya no basta una operación de cirugía estética, que maquille sus defectos, sino que precisa de una intervención a fondo, casi una resurrección. El médico del que se fiaba, que en su día se llamó Marshall y que masticaba chicle, se ha jubilado de forma voluntaria. Tiene un nuevo amigo en la estepa, con el que pretende compartir negocios y de paso, el mundo. De hecho, ahora se van a reunir en Arabia, otro al que le sobra el petróleo, para repartirse Ucrania («tú te quedas con el Donbás y yo con la riqueza de las tierras raras, mientras Europa paga el coste de la fiesta, es decir la reconstrucción»). Esta será la factura de la paz a cualquier precio, mientras los dos dictadores democráticos ningunean a la Europa enferma, la que todavía quiere escribir con punta fina para combatir los decretos ejecutivos que Trump firma con un grueso rotulador.

¿Cuáles son los planes de Europa? ¿Esperar a que pase el tornado Trump para salir del búnker y realizar el control de daños? ¿Rezar para que la ultraderecha, alimentada por Elon Musk e inspirada por Trump, no alcance sus expectativas electorales? ¿Soñar con que nazca un líder capaz?

¿Alguien piensa todavía que el objetivo de la Unión es la política agraria ante el nuevo paradigma? Y la OTAN que volvió a ser útil en la defensa de Ucrania, ¿tiene algún futuro sin Estados Unidos, o peor todavía, con un Trump a favor de Putin? ¿Qué hace Mark Rutte, secretario general de la OTAN, riéndose a carcajadas al lado del vicepresidente norteamericano J.D. Vance?

Europa llega tarde. No ha sabido anticipar la llegada del lobo. Y ahora, dividida, no parece tener otra salida que acelerar una unión que le otorgue la vitalidad necesasaria para defender sus valores históricos. Y no puede tardar. Tic, tac, tic tac.... El próximo domingo los ultras de AfD serán, posiblemente, la segunda fuerza de Alemania.