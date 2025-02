Sabíeu que en aquest món d’embolcalls cars i continguts barats, existeix un calendari anomenat de màrqueting? Sí, un fiscal moral que obliga a passar per caixa per complir, com a bons consumidors, contribuents, ciutadans, amb el preestablert per una societat de consum que transvestim amb el nom de benestar. Desgranem aquest contrasentit obligatori, estúpidament ètic, que ens en dictamina 2025.

Al gener tinguérem que dia 1 fou any nou i els 5 i 6 els Reis, el qual comporta que, per compromís, hàgim de recercar dins les butxaques que hi queda del no gastat per Nadal. Ui!, però clar, dia 7 començaren les rebaixes, nova responsabilitat de quedar bé amb el mercat que tant ens estima. Però respiràrem fins dia 20, allà esperà el Blue Monday, molt nostre certament, però sobretot dels psicòlegs, perquè es considera el dia més trist de l’any, pels ases, clar. Si no veniu de la Xina, tranquils, dia 29 no celebràreu l’any nou.

El 14 de febrer cavalca romàntic Sant Valentí per demostrar quant estimem les nostres parelles, encara que sigui econòmicament. I lent, arribarà el 27, Carnaval, que amb disfresses per anar a joc i no fer el rar, omplirem l’armari buidant la cartera. El març, si no ets de tenir el mòbil de darrera generació, et salvaràs, puix entre el 3 i el 6 hi ha el Mobile World Congress; el 17, si no ets irlandès, defugiràs del Sant Patrick. Però al punt, dia 19 és el dia del pare, com si fos obligació demostrar-ho.

Abril ens fornirà la Setmana Santa que, amb dejuni i l’abstinència que ningú fa, ens haurem de preparar per pagar un viatge i aprofitar aquests dies, abans d'introspecció i fe. I seran aquestes les que ens faran, dia 23, comprar una rosa i un llibre, com a mínim, per Sant Jordi, encara que la rosa mustiarà i el llibre romandrà ple de pols a la prestatgeria. I cura amb maig: Ja hem batiat com a dia mundial de Star Wars dia 4, que és alhora, el dia de la mare, implicant el mateix que el dia del pare. Curiós això de Star Wars perquè dia 25 és el dia internacional de l’Orgull friqui: Estalviem un friqui-day?

2 Juny arriba content: Dia 20 és considerat el dia més feliç de l’any (quina collonada!) i està batiat amb el nom de Yellow day. El groc ja no és el color dels bojos, eh Van Gogh? Però ens hem de preparar per juliol, que comença fort dia 1 amb les rebaixes d’estiu, guau! A gastar! Com que no som nord-americans ens salvarem del 4 de juliol, eh Tom Cruise? Així, podrem anar a Pamplona, el 7, a Sant Fermí, a córrer cap als toros, o era en sentit contrari? No oblidem, però, que dia 30 arriba el dia de l’amistat, que maco, noi!

L’agost debuta l’1 amb el dia mundial de la felicitat, res a veure amb el Yellow day, clar. Celebrem-ho també, total, la vida és curta i no en tenim set com els gats, que tenen el dia internacional dia 9, olé! I esperarem fins al setembre per a més celebracions: Dia 11, Diada de Catalunya, i les seves illes? Ho sabrem dia 26, dia europeu de les llengües; mentre arriba el perillós octubre: Dia 4, dia mundial dels animals, els gats, a part de tenir 7 vides, tenen dos dies de festa anuals. El 12 d’octubre, un tal Cristòfol arribà a les Índies, així que, tot i que arribà i va convèncer amb la paraula, celebrem tal fita amb el dia de la Hispanitat. Tatxan! Però si faltava res a l’octubre, tancarem amb Halloween, una festa de gran tradició occidental, veritat?

I què dir de novembre? L’1 és per a tots els sants (santes i santis), el 2 pels morts, siguin sants o no. Dia 11, el dia del fadrí, encara que només a la Xina, tranquils. El 16, dia de la tolerància, allò que l'ànec Donald Trump en té molta. El 22, els músics tenen el seu dia; concert per a celebrar-ho. Però prepareu-vos, puix el 29 arriba el sacrosant Black Friday i embogirem comprant l’innecessari. Curiós que, dos dies després, ja dins desembre, l’1, se celebri el Cyber Monday, que res té a veure amb el divendres negre, obvi. L'endemà, dia 2, per fi una festa de donar (per donar, abans has de comprar) com el Giving Tuesday. I s’atraca el pitjor: 22 de desembre, loteria de Nadal on no farem cap inversió perquè el 24 és nit de Nadal, on tampoc gastarem en xampany ni en be al forn, puix el 25, Nadal, no sé exactament què però cosa celebrem, i el 26, Sant Esteve, que per no gastar el van apedregar... menjarem sobres. Tanquem sisplau: El 28, els Sants Innocents, una gran pel·lícula. I el 31, nit de Cap d'Any, on ens mudarem per preparar tot el que torna a començar l'endemà.

I no hi ha dia per tocar-se els d’allons? Ara entenc per què la NASA ha augmentat les probabilitats d’impacte de l'asteroide 2024 YR4 per l’any 2032... perquè això és insuportable! Ja pagarem llavors a l’Adolf Musk un coet perquè gravi la segona part d’Armageddon. Mato ironia: Hem de recórrer als grans per entendre tota aquesta absurditat: Aristòtil digué: «El pensament condiciona l'acció. L'acció determina el comportament. El comportament repetit crea l’hàbit. L'hàbit estructura el caràcter i el caràcter marca el destí». La pregunta filosòfica que jeu rere el reguitzell d’estupideses del calendari és: Quins hàbits imbuïm avui? La resposta: Embolcalls de buit.