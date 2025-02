L’entrada d’Elon Musk en l’administració pública dels Estats Units sota el mandat de Donald Trump ha generat una enorme preocupació entre analistes polítics, juristes i defensors de la democràcia.

Un dels aspectes més inquietants de la incursió de Musk en l’administració pública és la concentració de poder que ha assolit mitjançant el DOGE (Departament d’Eficiència en el Govern). Aquest departament, creat amb la intenció aparent de reduir costos i fer més eficient la burocràcia, està actuant de facto com una estructura paral·lela al govern tradicional. Sense estar subjecte als mecanismes habituals de control, el DOGE ha impulsat una agenda de desmantellament institucional que compromet la capacitat del govern per operar amb transparència i equitat.

Una de les revelacions més alarmants sobre les activitats de Musk al govern és el seu accés a dades governamentals crítiques. Mitjançant el DOGE, Musk ha aconseguit accedir a informació confidencial sobre funcionaris federals, dades financeres i, especialment preocupant, al sistema de pagaments del Departament del Tresor. Aquest sistema és el responsable de gestionar pagaments essencials com les pensions de la Seguretat Social i les devolucions fiscals.

2 El risc que aquesta informació sigui utilitzada amb finalitats polítiques o comercials és elevat, i el perill que suposa per a la privadesa dels ciutadans és immens. A més, experts en ciberseguretat han alertat que la integració d’aquests sistemes amb les estructures empresarials de Musk podria augmentar la vulnerabilitat dels sistemes governamentals als atacs informàtics i espionatge.

Davant d’aquesta situació, la Justícia dels Estats Units ha començat a actuar per posar límits a les accions del DOGE. Un jutge federal va emetre una ordre de bloqueig temporal que prohibeix l’accés del departament de Musk al sistema de pagaments del Tresor. Aquesta decisió també exigeix la destrucció immediata de qualsevol informació que hagi estat descarregada per DOGE des del dia de la presa de possessió de Trump. Però la resolució encara no és ferma.

Alguns jutges han bloquejat diverses ordres executives de la Casa Blanca i han decretat que són inconstitucionals, com la que priva de la ciutadania els fills de pares que no siguin nord-americans, la que envia a presons d’homes les internes trans, el desmantellament de l’agència d’ajuda al desenvolupament o la que permet que el DOGE accedeixi a la informació salarial dels funcionaris.

Tot i així, fa només una setmana, un jutge federal de Rhode Island ha acusat l’administració Trump d’ignorar una de les seves resolucions. El jutge havia determinat que la Casa Blanca no podia bloquejar la distribució de fons públics perquè aquesta és una prerrogativa del Congrés. L’administració va presentar un recurs i els seus portaveus van desqualificar el jutge amb la retòrica agressiva que és tan comuna en el president Trump.

De moment, no s’ha trencat res, però els experts en lleis es pregunten si els Estats Units pateixen una crisi constitucional, és a dir, si el poder executiu (Trump) ha decidit que està per sobre del legislatiu i el judicial.

El Tribunal Suprem té declarat que el president és immune en qualsevol decisió que prengui en l’exercici de les seves funcions. I això facilita que els membres de la seva administració argumentin que no se’ls pot acusar de res perquè obeeixen ordres del president. Què passarà si aquesta situació de desobediència als tribunals acaba materialitzant-se?

Aquest fenomen s’allunya, sens dubte, del model democràtic tradicional i s’apropa a una forma de governança en què l’elit econòmica pren decisions al marge dels mecanismes de representació. Aquest tipus de sistema redueix la capacitat del Congrés i d’altres institucions de supervisar el poder executiu, afavorint una concentració de poder perillosa i incontrolada.

2 L’actuació de Musk dins del govern de Trump ha encès les alarmes entre els experts en dret constitucional. L’existència del DOGE i la seva capacitat per prendre decisions sobre la gestió dels recursos públics sense control legislatiu suposa una clara violació dels principis establerts a la Constitució dels Estats Units.

Aquest tipus de pràctiques han estat històricament associades amb règims autoritaris, on l’executiu s’expandeix a costa dels altres poders de l’estat. Si no es prenen mesures contundents per limitar aquest poder, els Estats Units podrien entrar en una fase de deteriorament democràtic irreversible.

L’entrada de Musk al govern dels Estats Units representa, per tant, una amenaça sense precedents per a la democràcia i la separació de poders. Veiem que la intervenció judicial ha començat a actuar per contenir aquesta amenaça, però és necessari que el Congrés i la societat civil es mobilitzin per evitar que el poder es concentri encara més en mans d’interessos privats. Ho faran? Trump i la majoria que ostenten els republicans ho fa dubtar.

Tanmateix, no hauríem d’oblidar que les democràcies no sempre cauen per cops d’estat violents; sovint es desmantellen mitjançant una sèrie de petites accions que erosionen gradualment els mecanismes de control i supervisió. Per aquest motiu, és fonamental mantenir la pressió política i judicial sobre Musk i el mateix Trump per garantir que els Estats Units continuïn sent un estat de dret basat en la transparència, la representació i el respecte a les lleis.