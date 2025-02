Existe hasta una línea de pequeñas maletas diseñadas para volar con las compañías de bajo coste sin sorpresas de última hora, el equipaje underseat que se adapta a las exigencias de Ryanair, Volotea, Easyjet, Norwegian y Vueling, todas ellas multadas por el Ministerio de Consumo por una práctica, la de cobrar por el equipaje de mano, que no tiene amparo legal pero a la que nos hemos habituado. De todas las medidas de ese bolso-maleta que debe ir embutido bajo el asiento, las más pequeñas son las que impone Ryanair, pero hemos aprendido estrategias para enrollar prendas, estrujarlas, formar puzzles inimaginables en los que todo está medido al milímetro. Lo llaman viajar con lo imprescindible pero es más bien viajar a lo pobre, para no sumar extras que acaben por frustrar nuestras escapadas. Hay otra práctica denunciada y es que en una misma reserva te cobren por tener un asiento contiguo para acompañar a un niño. Todo son trampas para que pagues si quieres agregar confort o recuperar derechos.

La multa es histórica, 179 millones de euros, la más penalizada es Ryanair, con 107 millones, esto ha enfurecido a su consejero delegado, Michael O’Leary, que ha disfrazado al ministro Pablo Bustinduy como un payaso en toda la publicidad que emite «reserva precios locos antes de que el payaso los suba» es su eslogan.

Las compañías han recurrido la sanción y pedido medidas cautelares para que no se aplique la prohibición de cobrar por el equipaje de mano hasta que no exista una resolución judicial. Mientras tanto, la asociación de consumidores y usuarios de Balears solicita reunir la Mesa de Transporte para analizar la situación y pide al Ministerio que resista y no ceda a las presiones de las low cost, que ya amenazan con subir precios e incluso recortar vuelos. Lo cierto es que estamos atrapados, con ganas de escarmentar a las compañías que abusan de su poder por la necesidad del medio aéreo que tenemos en las islas, pero al mismo tiempo con temor, porque hasta que la empresa del histriónico O’Leary y el resto de aerolíneas baratas no empiezan a operar, aquí o bien no hay conexiones o las que hay son a precios inalcanzables.