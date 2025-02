Directo al grano: El mundo está sacudido por vientos de cambio. De hecho podemos decir en menorquín que, efectivamente, fot una tramuntanada... de dalt de tot. El resultado de las elecciones norteamericanas está ya modificando el relato y la visión de Occidente y sus prioridades. Y todo porque un ganador cumple sus promesas electorales. ¿Será posible? se preguntarán los incrédulos.

¿Recuerdan Uds. que hace unas semanas les decía que todos deberíamos votar en aquellas elecciones? Pues, lo lamento, pero estaba en lo cierto. Si el mundo se ha globalizado, las elecciones del país que lo regula también deberían ser globales. Ahora vendrán las consecuencias.

Como aperitivo Europa se ha visto desnuda ante su propia debilidad y, quiera o no, tendrá que claudicar ante los deseos de quienes le han venido pagando su defensa durante los últimos 80 años. Así, al final toda la UE tendrá que dedicar un 5 por ciento de su presupuesto para gastos de protección ya que sin seguridad no hay libertad posible. Otro sí: El famoso discurso de Vance (el primer vicepresidente católico de EE.UU. y educado en Harvard) en Múnich de hace unos días ha sido esclarecedor aunque ha dejado incógnitas importantes para los europeos. Dirigido, por una parte, no solo a los burócratas de Bruselas sino también al ciudadano europeo, Vance ha envalentonado a éste a votar a quien quiera sin temer represalias de las élites. Se llama libertad de expresión. Fue un discurso contra los sermones apocalípticos y pesadamente moralizantes que utilizan supuestos argumentos de autoridad indiscutible. Sermones woke que se pasan el dia advirtiendo a la gente de que si no se someten a determinadas ideas y actitudes acabarán consumidos en el fuego del Averno. Sermones que ya cansan.

Pero, por la otra, se olvidó del mayoritario sentimiento europeo hacia Ucrania, un país al que no se le puede dejar caer en manos de un dictador. Y ese será un problema para Trump si no quiere agraviar seriamente a Europa.

Más: la Agenda 2030, esa maquiavélica desgracia para la economía europea, deberá reparar tanto su dictado sobre los coches eléctricos (esas máquinas que polucionan disimuladamente) como sus predicciones apocalípticas sobre un cambio climático que no es sino, en opinión creciente, un ciclo más de los que ha sufrido la Tierra a lo largo de su historia sin la intervención del hombre. En muchos campos no hay verdades científicas incuestionables. El hombre se equivoca y la política lo soborna todo.

Otro sí: los líderes europeos, chulos o no, que pretendan ir contra una voluntad popular apoyada en las redes sociales libres que combaten las versiones de los consensos oficiales mediáticamente esparcidos, serán decapitados electoralmente. De hecho, es como si asistiéramos a una emocionante sesión de cine doble donde la primera película es divertida (tipo Bud Spencer) pero la segunda es de Tarantino, una cinta sin contemplaciones.

Al final, y no sería de extrañar, igual sí llegaremos a ver una Riviera en la soleada Gaza con lo que Israel habrá resuelto finalmente el problema de su secular inseguridad y exposición a los atentados de los terroristas de Hamas. Una evidencia: quien manda y decide es quien gana una guerra y quien tiene el dinero (Y que conste que mencionar esa evidencia no es respaldarla. Que conste).

Pues sí, fot una tramuntanada de dalt de tot. Habrá que abrigarse.

Notas:

1- Me dicen que en Madrid ya han empezado las apuestas sobre cuándo ganará Vox las elecciones en España.

2- También en círculos íntimos de Madrid se especula con que ante la infrautilización que hace el PP de Cayetana, Vox le ofrecerá ser su candidata nº 1 a presidencia del Gobierno en las cercanas elecciones generales... con Abascal de número 2... Ya se intentó con la moción de censura de Tamames... Veamos, calma: hay un maravilloso disco de Fleetwood Mac que se llama «Rumours».

3- La verdad es que la desesperación y el asombro de la falange progre produce ternura y provoca una sonrisa.

4- Dar miedo es una forma de esconder las carencias de unos políticos incapaces que como decía el gran Frank Zappa: «We’are only in it for the money».

5- Por siete votos son capaces de todo. En este caso ‘todo’ significa t-o-d-o.

6- Se supone que Ábalos y Jéssica aprovecharían su último San Valentín.

7- ¿Podremos saber algún día cuántos niños nacen en Menorca de padres nacidos en la isla y cuántos de otros padres? Solo para finalidades estadísticas.

8- Un particular me dice que andar por las calles de Mahón es como caminar por el Tercer Mundo.

9- ¿Cómo es posible que el Ayuntamiento de Mahón no haya abogado ante la RAE para reivindicar la denominación de ‘salsa mahonesa’ frente a la toponimia versallesca de Mayonnaise? Pero ¿cómo van a hacerlo quienes han eliminado la H del topónimo de la ciudad, su ADN? Vergonya, cavallers, vergonya.

10- «La infiltrada», magnífica película de obligada visión.

11- ¿Cuándo se entenderá que los parques eólicos son un atentado a la naturaleza? Cubren e impiden la vida.