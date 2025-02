El otro día en Rne3 escuché una canción que hacía tiempo no oía, y no pude por menos que emocionarme al volver a escucharla. Esa fue mi primera reacción, pero también me hizo reflexionar. Por eso busqué la letra, que voy a reproducir aquí, para repasarla, porque creo que tiene vigencia a día de hoy. Y porque creo que, cuando la escuchen, que seguro la buscarán, también van a sentir lo mismo que sentí yo.

Me estoy refiriendo a «Povera Patria» de Franco Battiato (1945-2021), publicada por el maestro siciliano en 1991. Con un pesimismo inicial, deja un resquicio de esperanza al final de la misma. Esa esperanza es a la que yo me quiero agarrar en estos tiempos que estamos viviendo, y que nos recuerda un pasado al que no nos queremos parecer.

Patria pobre (Povera patria)

Abrumado por los abusos de poder (Schiacciata dagli abusi del potere)

De gente infame, que no sabe lo que es la modestia (Di gente infame, che non sa cos′è il pudore)

Creen que son poderosos y lo que hacen está bien para ellos (Si credono potenti e gli va bene quello che fanno)

Y todo les pertenece (E tutto gli appartiene)

Entre los gobernantes (Tra i governanti)

Cuántos tontos perfectos e inútiles (Quanti perfetti e inutili buffoni)

Este país devastado por el dolor (Questo paese devastato dal dolore)

Pero no te dan un poco de disgusto (Ma non vi danno un po' di dispiacere)

¿Esos cuerpos en el suelo sin más calor? (Quei corpi in terra senza più calore?)

No cambiará, no cambiará (Non cambierà, non cambierà)

No, cambiará, tal vez cambie (No cambierà, forse cambierà)

Pero ¿cómo disculpar (Ma come scusare)

Las hienas de los estadios y las de los periódicos? (Le iene negli stadi e quelle dei giornali?)

Las botas de cerdo se hunden en el barro (Nel fango affonda lo stivale dei maiali)

Estoy un poco avergonzado y duele (Me ne vergogno un poco e mi fa male)

Ver a un hombre como un animal (Vedere un uomo come un animale)

No cambiará, no cambiará (Non cambierà, non cambierà)

Si va a cambiar, verás que va a cambiar (Sì che cambierà, vedrai che cambierà)

Uno puede esperar (Si può sperare)

Deja que el mundo vuelva a alturas más normales (Che il mondo torni a quote più normali)

Que contemple el cielo y las flores (Che possa contemplare il cielo e i fiori)

Que no se hable más de dictaduras (Che non si parli più di dittature)

Si aún nos queda un poco de vida (Se avremo ancora un po′ da vivere)

Mientras tanto, la primavera tarda en llegar (La primavera intanto tarda ad arrivare)

Letras.com

Una canción de Battiato con una gran musicalidad que, si bien no es de las más escuchadas, sí de las más bellas.

Y esperando que llegue enseguida esa primavera que el cantautor nos anuncia.