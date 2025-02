Tenc davant mi un Globus Terraqui, l’orbe, una esfera sobre la qual és representada cartogràficament la superfície terrestre. La ciència ha observat i provat que el Planeta és així, amb dos hemisferis.

Ara bé, tocats per una plandèmia hi ha qui assegura que la Terra és una gran extensió de terreny plana, una planúria amb altiplans i muntanyes. Les tesis terraplanistes, negacionistes i conspiranoiques tenen esplendor a les xarxes socials -sobretot- a través dels enfutons mems i altres continguts d'humor.

Per contestar a qui ens conta alguna cosa absurda, il·lògica o improbable, tenim en la nostra llengua, expressions d’anys endarrere, que van molt bé per mostrar de manera espontània, desenfadada, col·loquial, vulgar i amb absoluta sinceritat, que no ens creiem el que ens diuen: I un ou!, I un colló! I un colló de mico! Demà m’afaitaràs! Puja aquí dalt i veuràs el Toro!...

Per objectar i afirmar que és irreal i il·lusori que la dictadura militar i eclesiàstica de tipus espanyol tradicional de Franco va ser una època de progrés, de manera col·loquial, realçant amb entonació i expressivitat màxima podem exclamar: I un be negre! I què més! Idò sí! ...O si ho preferiu amb formes més formals: Mai de la vida! Mai del món! Ni de bon tros!, Ni fer-hi prop! Ni de noves!...

La major part dels 348.202 veneçolans que tenien l’eliminat Estatus humanitari de Protecció Temporal, van votar Trump inspirats en la seva retòrica. Ara que molts milers hauran de sortir del país se senten traïts. Potser en tost de creure allò que els deia, haurien d’haver exclamat: Ni pensar-hi! No m’enredaràs! o ni parlar-ne! O proferir: Nyàs! fent el gest ofensiu, de mala educació, d’ensenyar el dit cor amb el palmell de la mà tancada cap a dins.

Quan érem joves i qualque cosa anava malament, encara amb ironia t´hi afegien: per ase!