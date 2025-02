Fa uns dies el bar Sa Perdiu de Ferreries va tancar i sembla que, per molt que ho demani l’Ajuntament, no tornarà a obrir mai més. I si ho fa, no serà el que era.

El seu nou propietari, Meliá Hotels, vol convertir l’edifici en una residència per als seus treballadors. En certa manera es torna a l’origen, ja que al seu dia Sa Perdiu va ser una fonda habitada per treballadors que venien de fora per fer feina a la construcció als anys seixanta. Ara, ja era molt més. Tot té un inici i un final. Açò és clar. I s’entenen les raons dels antics propietaris per posar-lo a la venda. Ara bé tant aquesta transacció com moltes altres ens haurien de fer reflexionar cap on va Menorca.

A Ferreries hi ha gent que tem que sigui el primer pas per convertir-se en un poble dormitori. Es comenta que un altre gran empresari de fora ha comprat un edifici també per als seus treballadors. Crec que no hi ha motiu per pensar que Ferreries, que proporcionalment és el poble amb més vida social de Menorca, passi a ser una altra cosa. Però sí que és ver que a poc a poc es va canviant la fesomia dels pobles i de l’Illa.

De fa uns anys a aquesta part, grans empresaris han comprat molts llocs, per reconvertir-los en agroturismes o hotels rurals, demostrant que és el realment rendible al camp. També molts estrangers, d’alt poder adquisitiu, han començat a comprar cases, el que ajuda a pujar els preus dels habitatges. Així mateix, les grans multinacionals compren els locals que fins fa poc eren de comerços emblemàtics, homogeneïtzant les ciutats i fent desaparèixer negocis de tota la vida.

La cosa no ve d’ara. Hi ha precedents molt més flagrants encara a Menorca, com les sonades vendes de grans empreses com El Caserío o La Menorquina. Però sí que, no sé si ho compartireu, el que abans era una excepció ara sembla que ja és la norma. I de cada vegada va a més i els efectes per als residents, segurament que ho heu notat, són més perjudicials. I si no rodau ara per Menorca i a veure si trobeu molts llocs amb els preus populars que tenien a Sa Perdiu.