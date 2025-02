- Des setanta nou escalons,

he arribat as replà des vuitanta,

jo pens que he d’intentar,

arribar as replà des noranta,

i si s’equilibri no m’aguanta,

un garrot hauré d’armar,

per no anar tant a la torta,

i un poc mes dret caminar.

- Des vuitanta cap amunt,

necessitaré un arrambador,

per no rodolar s’escala,

i no rompre cap escaló,

que per cert, pitjor seria,

romprem es cap i no contar-ho. - Alçar un peu darrere s’altre,

mai es dos a la vegada,

podria resultar un desastre,

tan imprudent animalada.

- Toni, ja no ets un jovenet,

sinó un vell que ja s’engronxa,

et ve just aguantar-te dret,

i estàs més arruat que una esponja. - Posar un poc d’humor a sa vida,

és lo milloret que hi ha,

és una bona medecina,

que encara que no te curi,

tampoc et pot perjudicar. - Disfrutar des dia a dia,

estar ben entretingut,

fent allò que més t’agrada,

i no pensar amb es temps perdut. -Lo que me queda és propina,

i l’he de ben aprofitar,

per açò amb alegria,

amb tots voltros vull brindar.