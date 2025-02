Las pensiones de jubilación, tal como la conocemos hoy en día, tiene los días contados. Y no es que se haya acabado el dinero, no, simplemente es que los gobiernos de España, tanto los pasados, como el actual y los que vendrán, quieren acabar con dicha prestación. O por lo menos, no quieren garantizarla.

La excusa es que no hay suficientes trabajadores en activo para sufragar los gastos que acarrean las mismas. Vale, aceptamos pulpo. Y uno se pregunta, si así fuera y no hubiera ningún otro condicionante, ¿por qué son tan ineptos los políticos que no encuentran una solución al «problema»? Y sigamos con la lista de ineptos. ¿Dónde están los come-gambas pagados por el Gobierno que no apoyan a los trabajadores y jubilados? ¿Por qué les ríen las gracias a este Gobierno social-comunista en la aplicación de medidas que perjudican al asalariado y al pensionista? El actual sistema de pensiones se rige por la premisa franquista de que la aportación a los fondos del Sistema se haría con la cotización de los productores y sus empleadores. Vamos, que quien más tiempo cotizaba, más ganaba. Eran otros tiempos. Tiempos, por cierto, en que no existía ni el IVA ni el IRPF. Ni había tantos políticos que cobraran de los presupuestos. Ni tantos familiares investigados. Noticias relacionadas 1984-2030 sin complejos Más noticias relacionadas Los lobbies del Gobierno del marido de la Begoña siguen lanzando globos sonda. Dado que la amenaza de que las pensiones no son sostenibles, dado que el intento de dar negocio a las entidades bancarias con los «planes de pensiones» tampoco seducen, dado que nadie se asusta, empieza a mover los hilos para crispar el ambiente. Vamos, para crear conflicto donde no lo había. Para ellos, la solución es que los trabajadores odien a los pensionistas. Empiezan a mover el bulo de que los jóvenes trabajadores en activo están pagando las pensiones de los jubilados, pensiones éstas que según el Gobierno son más caras que los sueldos que reciben los jóvenes. Y añaden ¿Por qué debe pagarle la pensión al pensionista un trabajador que cobra menos que el pensionista y que tal vez no llegue a cobrarla en su día? Los lobbies manipulan como siempre. Y el Gobierno de Sánchez, también. Y la solución es la misma con la que se reparten tan libre y felizmente los presupuestos para ayuda al tercer mundo, a los diputados y demás políticos, a las ayudas para asistencia social a los migrantes, los negocios a Marruecos y un enorme etcétera: subir los impuestos, subir el IVA, y que las pensiones salgan de los presupuestos generales como tantos otros gastos, muchos de ellos, ’despilfarros innecesarios, o por lo menos, no prioritarios. www.joansans.blogspot.com