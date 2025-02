Cada vegada ens estan alarmant més amb enemics «imaginaris» contra els que cal defensar-nos augmentant el nostre pressupost militar. Sabien que la inversió militar de Rússia és només de 109.000 milions, i la de Xina 296.000 milions però la de l’OTAN 1.340.000 milions, una barbaritat en comparació als dos primers. I tot i així ens estan demanant augmentar el nostre pressupost armamentístic per defensar-nos d’aquests enemics tan «poderosos».

Vivim una escalada bèl·lica completament disbaratada. Mai aconseguirem la pau si cal preparar-nos per a la guerra, i per preparar-nos per a la guerra cal aprovisionar-nos de més i més armament que un possible enemic, que també ha d’augmentar les seves provisions.

Una escalada armamentística completament boja i que va en detriment del pressupost destinat a altres partides socials. Una altra xifra escandalosa: sabien que en el nostre país, una de cada 5 persones està sota el llindar de la pobresa. Sí, a Espanya hi ha més d’11 milions de pobres.

Gràcies, Cristina Gómez, membre actiu de la nostra plataforma Menorca per la Pau, pel teu coratge i preparació en presentar en el Parlament de la nostra comunitat una proposta no de llei denunciant aquesta situació escandalosa i instant el govern central a deixar de col·laborar amb l’OTAN, cavall de Troia de la indústria armamentística. Prou OTAN. Sí és possible imaginar un món sense guerres. I no volem cap base de l’OTAN al port de Maó. No volem cap míssil intercontinental apuntant la nostra ciutat. Gràcies, Cristina, per la teva valentia. Unides podem.