L’illa de Malta té una superfície de 245 quilòmetres quadrats, aproximadament un terç de la de Menorca. Si li sumem l’extensió de les veïnes Gozo i Comino, que formen part de la República de Malta, l’arxipèlag arriba a 316 quilòmetres quadrats, ni la meitat que la nostra roqueta. De punta a punta l’illa gran té 28 quilòmetres de llarg i una amplada màxima de 12.

En aquest petit espai hi conviuen més de mig milió d’habitants, als quals cal sumar els turistes, que no són pocs, ja que el turisme és una font d’ingressos bàsica per al país, si no la principal. No és estrany idò que sigui el segon país de la Unió Europea amb més densitat de població després del Vaticà.

Fundat el 1935, «Times of Malta» és el principal diari de l’illa on també es pot adquirir l’edició maltesa del sensacionalista «Daily Mail». El «Times» del dilluns 3 de febrer portava en portada com a notícies principals la caiguda dels beneficis del sector de la construcció i que la terra agrícola (pràcticament inexistent perquè gairebé tot està construït) costa 24 vegades més que la mitjana de la UE. En total, el diari tenia 24 pàgines, aquella mateixa data el «Menorca» en tenia 36.

En lectures creuades, la notícia principal del diari menorquí era que aquí tenim un total de 5.409 funcionaris. A Malta, segons Eurostat, ens guanyen per golejada: 51.000 a temps complet.