En menos que canta un gallo nos plantaremos en carnaval. Lo del canto del gallo es un dicho popular como muchos otros y cuyo disfrute o comprobación solo está reservado para quienes viven en el campo, predio o que tengan algún corral con alguno de esos plumíferos. Quienes los tienen dicen y es cierto que le da por cantar de madrugada, vamos un despertador sin pilas y al que no puedes enmudecer.

Contaba por aquí hace un par de semanas que un mirlo visitaba a diario mi patio y no era asustadizo. Se dedica cada día a remover la tierra de las macetas en busca de algún gusano que llevarse al buche mientras no me pierde de vista. Hace unos días salí al patio y allí estaba de nuevo mirándome de costado que es su mejor ángulo visual. Trituré un trozo de galleta y un par de uvas pasas y se lo fui lanzando a una distancia que marcaba su seguridad. Al poco tiempo ya me estaba comiendo a mis pies y si me movía no se asustaba. Voy a ver si con el tiempo me llega a comer en mi mano, todo es cuestión de confianza mutua y que capte correctamente mis intenciones.

Si pudiéramos hacer lo mismo los humanos, no de que comamos en las manos de unos y otros, sino romper esas barreras de odios que nos llevan de batalla en batalla sin vencedores ni vencidos, podríamos decir que paso a paso lo vamos consiguiendo y como he dicho, otro gallo nos cantaría.