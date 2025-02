Oigo declarar a una mujer que está superorgullosa de sí misma. No sé quién es, pero pienso que estar orgulloso de sí mismo es, cuando menos, comprometido, de modo que estar ‘súper’ orgulloso no debe de ser encomiable. Yo no lo diría. Yo diría más bien «humilde». Tampoco diría superhumilde. Ni tampoco súper. Eso se lo dejaría a Superman, es decir, ‘superhombre’. Superman es un superhéroe ficticio que pega unos saltos morrocotudos, con una moral adaptada a los valores estadounidenses, y que todo lo hace bien. Tampoco sería mi héroe, por mucho que sea capaz de levantar un tanque con un dedo. Simplemente, porque no creo que exista el superhombre. Pero sí que deben de existir los hombres que se creen superhombres y que están superorgullosos de sí mismos y hasta ocupan cargos importantes. Para esto existe en inglés un dicho que asegura: He thinks his sheet don’t stink: se cree que su mierda no hede (no fa pudor). Porque todos estamos hechos de lo mismo y nos morimos igual. Por cierto, en inglés correcto sería doesn’t stink, ya lo sé. También sé que no es muy correcto hablar de mierda. En algún momento Jonathan Swift dice en sus «Viajes de Gulliver»: «tenemos a una hembra de nuestra especie sentada en el trono», o algo así. De modo que los superhombres y las supermujeres no dejan de ser machos o hembras de nuestra especie, que no creo que sea la más noble que ha dominado la tierra.

El diccionario dice que 'súper' puede referirse a una clase de gasolina, puede significar extraordinario, estupendo, o ser una abreviación de supermercado. Si abro Google me salen muchas cosas bajo la palabra súper: superdeporte, súper 11, Super Bowl, Super Seventeen, Súper Naturista, supercopier, Súper Astro Luna, Súper League, Súper a domicilio, etc. Pero lo que encuentro más curioso es lo de superorgulloso, superbonito, supercómodo, superbarato, supereconómico, superentretenido, superbueno, supergrande, supersimpático, superguapo, superinteresante, súper-súper… Lo cual me lleva a otro coloquialismo: 'montón'. Oigo a menudo por ahí: «Me gusta un montón». Entonces pienso que debe de ser que les gusta mucho, porque no creo que se refieran a un montón de caca, pongamos por caso: «Me gusta un montón de caca». O me gusta 'mogollón'. Sí, el diccionario admite que el coloquialismo mogollón significa mucho, y pone un ejemplo: «Los fines de semana duerme mogollón». (Luego debe de ser un superdormilón). Y puede que además duerma «de mogollón» (de balde) en brazos de la mujer madura.