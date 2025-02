Circulava en bicicleta i amablement una senyora em va avisar: Vas a l’inrevés! A l'inrevés o col·loquialment ‘A l’enrevés’ vol dir contra direcció, en sentit oposat del que toca. També pot passar que et posis es jersei a l'inrevés o haver-te aixecat a l'inrevés, si tens un mal dia i estàs malhumorat.

A l’inrevés va la vida parlamentària. Els grups, en bé de la dignitat de la política, haurien d’elegir de portaveu a persones equipades amb suficient bagatge intel·lectual, eloqüència, formes persuasives i habitualment elegants, per afavorir arribar a acords. Mireu si van desencaminats que malden pujar a la tribuna d’oradors a vigorosos ‘cans de bou’, que tenen en la baralla amb la presa el seu hàbitat natural. Són un braç armat d’exabruptes, la seva cantarella complica, embolica la troca, de manera que als Parlaments hi ha generalment ‘un foc del Toro’ i de rebot creix el desprestigi de la democràcia.

Si que érem utòpics els Baby Boomers en pensar que l’educació i la cultura serien la fórmula, l’antitòxic, per acabar amb les conflagracions i els cementiris de guerra. Idò el món va a l'inrevés, amb un augment incalculable de doblers en despesa d’armament, de manera que els conflictes poden continuar acabant ‘com el rosario de l’aurora!’. Fins i tot a la Lliga amb la polèmica per les decisions arbitrals, les coses van a l'inrevés. Els blancs mouen un esvalot, un ‘viva el rei’ quan són ells, els històricament beneficiats i per tant, els que menys haurien de remugar. El qui fa queixa i arrossega pel fang els àrbitres, rarament fa campió. I ara tens que hem de reduir un 75 per cent les escombraries que s'enterren... Emperò les línies aèries entre abril i octubre posaran a la venda 4,77 milions de seients a les rutes directes, 355.492 més que el 2024. No seria millor anar a l'inrevés, escurçar i ajustar el nombre de visitants i per tant la producció de residus i fems?