Fa vint anys que em dedic el periodisme a Menorca, el que m’ha portat a seguir de prop l’actualitat política. I en tot aquest temps, mai havia vist que un càrrec públic fes tan poca feina com l’actual consellera i regidora, Maite de Medrano, que ostenta els dos únics càrrecs institucionals de Vox a Menorca.

Ara el periodista David Marquès ha posat nombres a la gran feinada de la consellera al Consell, on ha faltat a una de cada tres reunions i només ha presentat en un any quatre iniciatives, quan la mitja dels consellers de l’oposició ronda les 38 accions.

Aquesta inactivitat se suma al que no va fer durant els pocs mesos que va durar dins el govern insular, fins que Vilafranca la va cessar, en paraules del mateix president, davant la seva «falta d’activitat» i després d’haver provocat una greu crisi al seu departament.

És cert que a l’oposició es sol fer manco feina que en el govern. No ajuda tampoc estar dins un partit que tot es decideix a Madrid i que des de la sortida forçosa d’Antoni Camps i l’abandonament voluntari de Xisco Cardona, Vox a Menorca s’hagi quedat en el no res, que representa na De Medrano.

El que sorprèn és que la veu a Menorca del partit que diu que representa «la España que madruga», sigui la que manco feina fa. Sorprèn que la consellera d’una formació que està en contra que la jornada laboral es redueixi a 37,5 hores setmanals, en tot un any només faci feina 66 hores. Sorprèn que els qui volien acabar amb els «chiringuitos» i posar seny als sous públics, cobrin més de 31.000 euros anuals per no fer res.

El més graciós de tot és que na De Medrano tengui temps per assistir a una reunió dels crítics amb la direcció nacional de Vox. Una reacció segurament provocada pel toc d’atenció que li han donat després del malestar existent pel seu passotisme laboral. I alerta que al final na De Medrano acabi també abstenint-se de Vox i deixi el partit sense cap representant. Ja veurem el que passa, ara el que està molt clar és que la consellera no serà la candidata de res a les eleccions de 2027.