El proper dia 10 de març, Acció Ciutadana d’Alaior-Junts farà entrega del Premi Donasses 2025 a na Juanita Xiu, una dona que durant molts anys va dur endavant un petit negoci al nostre poble. Un merescut homenatge a la persona i un reconeixement al sector del petit comerç local, aquell que ha donat i dona vida als nostres pobles i que, cada vegada més, es veu amenaçat per les grans superfícies i les compres on-line, que denigren i poden acabar aniquilant aquests tipus de comerços. Les botiguetes de barri, les petites merceries, els bars, la sabateria, la carnisseria, la ferreteria, etc, són el batec que dona vida als nuclis urbans de les petites poblacions de la nostra illa. Una tasca que, en moltes ocasions, ha estat i és encapçalada per dones magnífiques que saben teixir xarxes socials de carn i os. Quan desapareixen aquestes xarxes, s’esmorteeix la vida ciutadana i els pobles esdevenen zones fantasma on ningú no passeja, ni es relaciona, ni comparteix el dia a dia quotidià.

Noticias relacionadas La Palmera des Migjorn Más noticias relacionadas Per això, a més a més de l’entrega del premi a na Juanita, la centralitat de l’acte que celebrarem, podrem parlar dels nostres petits comerços locals al llarg de la història recent i recordar, amb imatges i vídeos de l’Arxiu d’Imatge i So de Menorca, aspectes del nostre poble que resten a la memòria col·lectiva però que cal posar en valor, tot fent un exercici de justa recordança. Hi sereu totes i tots benvinguts!