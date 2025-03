Cuando la escasez de plazas geriátricas se agudiza en nuestro país que, en un censo poco fiable, según informaron los medios, disponía en 2024 de 1.340 camas disponibles por cada diez mil mayores en las residencias, la reciente o no tan reciente pretensión de un geriátrico para Fornells [«Es Diari» 13/II/2025] no debería de caer en saco roto… Como con indudable acierto no declinó la propuesta que hace casi un siglo plasmaron en virtud los buenos componedores laicos y religiosos de Es Mercadal.

El 28 de febrero de 1926, mis bisabuelos Pepe Pons y Rita Gomila, que residían en el ‘Terreno’[Es Mercadal], no debieron de ser ajenos a la inauguración del vecino asilo, dispensario y colegio de la carretera de Es Migjorn, que bendijo el arcipreste Sebastián Juan Sampol, en representación del obispo Torres. Con el alcalde Juan Triay, además de varias autoridades civiles y militares, y leída la memoria por el secretario municipal Juan Sintes, el Ayuntamiento de Es Mercadal y la Orden Franciscana firmaron el contrato de cesión. Luego, se entregó la llave del edificio a la madre abadesa y a las sores fundadoras: Vicenta, Clotilde, Micaela, Catalina y Magdalena. Con mi paisano Ángel Guirao, excompañero de pupitre en Ca Ses Monges, hemos rememorado a veces con nostalgia ese colegio inicial donde cursamos primeras letras y catecismo. Con la venia del lector, y la indulgencia del director, quizás insista acerca de lo mismo en un artículo por hacer…