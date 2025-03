No sé tú, pero yo no lo termino de ver. Lo de la deuda, digo. O sea, no me malinterpretes, que si hay que ayudar a alguien que lo necesita, se ayuda, que no es por no querer ayudar, pero quizás no estamos ayudando a la persona correcta. Y que me puedes llamar facha sin problema, ¿eh? Pero en lugar de perdonarle la deuda al que tiene recursos suficientes para pagarla si no los destina a chuminadas, sería mejor pagárselo a los que no pueden. Porque no es lo mismo el que no puede pagar que el que no quiere pagar. Ni tampoco habría que tratarlo igual.

Pero como este país se va a tomar por saco, ya no sé qué decir. Habrá quien piense que el regalazo que se le está haciendo a Cataluña condonando su deuda es un acto de caridad, de bondad y de humanidad cuando en realidad es una guarrada social con todas sus letras. Nos está obligando a todos a pagar lo que otros no han sabido gestionar o, como te decía, no han querido gestionar. Andan más preocupados en su Fer país que en vigilar que la sanidad no cojee. Prioridades, lo llaman. Espanya ens roba, dicen. Pero no sé si te has enterado de cómo funciona la deuda que tú, meló de tot l’any, vas a tener que pagar para que el amado líder no vea peligrar su silla de 3 patas y media, la deuda de su ‘chupi panda’ de amigazos de lo ajeno. La suya y la tuya, porque puede que no lo sepas pero tú también estás endeudado en el estado, aunque nadie te haya preguntado nunca si te parecía bien que se fueran endeudando. Un chanchullo -otro más- que nos venden con la idea de que «aquí no pasa nada» y el que pasa es él. Noticias relacionadas Escuchamos pero no juzgamos Más noticias relacionadas Imagínate. Tu esfuerzo en el trabajo ha hecho que consigas pagar la hipoteca y que estés a bien con tu banco y yo no. Ahora la pregunta sería, ¿por qué no asumes la hipoteca de alguien más, mientras ese alguien se queda toda la vivienda? «Vaya tontería», estarás pensando, pues es lo que ha decidido tú gobierno de las oportunidades y los oportunidados. Es como cuando vas a cenar con tus 5 amigos y pagáis a escote. Uno decide que no quiere pagar -que insisto, es distinto a no poder pagar- y lo tenéis que asumir entre los 4. O cuando lo deciden los comensales de la mesa de al lado, a los que por supuesto no conocéis, y el propietario llega a la mesa y os informa de que lo suyo también lo pagáis vosotros porque los de la otra mesa son sus amigos y a él no le importa que ellos no paguen lo suyo, pero la cuenta se debe abonar. Pues esa misma cara de tonto es la que se nos está quedando, sin que nadie salga a protestar por ello y con total impunidad de los que mandan. Y con iluminados que encima lo defienden como un esfuerzo social. Pagarle la deuda a una de las comunidades autónomas más ricas del país. Pero si piensas diferente eres facha. O facho. O fache. dgelabertpetrus@gmail.com