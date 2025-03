Com podem ser optimistes i creure que tot millorarà amb el pas del temps? Tancar els ulls, no llegir ni escoltar notícies, viure la pròpia realitat sense saber res del que passa al voltant no és una opció, tot i que sembla que hi ha molta gent que ho fa. La humiliació de Trump a Zelenski és la mostra més evident del canvi d’era, que la societat democràtica basada en els valors de la llibertat, el respecte, la convivència, la solidaritat i el bé comú està a punt de passar a la història.

Per una banda, els líders polítics europeus, la majoria, encara hi creuen. Davant d’un Donald que sembla haver sortit de Disney, s’ha aixecat la veu de Donald Tusk, president de Polònia, amb una visió clara i crítica. Macron i Starmer, també. El nou canceller alemany, Friedrich Merz, ja va advertir que Europa s’ha de fer valer per ella mateixa. Fins i tot Sánchez i Feijóo comparteixen el suport a Ucraïna. És a dir, polítics de dreta i esquerra de diferents països compateixen la mateixa visió sobre la nova situació. Però, per altra banda, encara no s’ha vist una resposta europea en defensa d’aquests valors de la mateixa potència que l’agressió que arriba dels Estats Units i del seu soci rus. Veurem el resultat de la reunió d’avui a Londres.

L’espectacle s’ha apropiat de la política, amb una conclusió que fa temps que es coneix. L’agressivitat, l’estupidesa, la corrupció, la prepotència no tenen cap efecte electoral. Aquest és l’autèntic càncer de la democràcia, els ciutadans que han dimitit d’aquest paper i que no els importa la defensa de cap dels valors que ens han permès gaudir d’unes dècades de pau i benestar. Sembla que són majoria.

Estem en crisi. Isi la paraula crisi vol dir canvi, també pot ser que sigui en positiu. Si Europa veu que amb la gestió actual no va enlloc, pot ser la Unió es convertirà en una entitat molt més potent i útil. Però els canvis no arriben com un miracle. Farà falta empènyer. Qui pugui fer, que faci, com diria Aznar.