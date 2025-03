A les tragèdies gregues, a més dels personatges que hi intervenien, n’hi havia un de col·lectiu, el cor, els cants del qual, guiats pel corifeu, donaven sentit als fets que es representaven. El cor esdevenia, així, una mena de pont entre el públic i l’escenari: resumia esdeveniments importants o es feia ressò de les opinions que els ciutadans expressaven, sense oblidar mai, però, la funció pedagògica de la tragèdia, que no era altra que evitar la desmesura i l’arrogància, imposant la raó.

Tot açò, per estrany que sembli, m’ha vingut al cap mentre llegia les darreres notícies sobre els canvis en mobilitat que es volen fer a Ciutadella, encara que les meves reflexions es poden fer extensibles a la resta de l’Illa i, fins i tot, un poc més enllà. Sempre que es proposa reduir els vehicles i regalar espais urbans als vianants, invariablement surt un cor de veus que dona el contrapunt a l’acció dels protagonistes amb uns arguments ben coneguts per tots perquè els han repetit fins al cansament: els canvis perjudicaran l’activitat comercial del centre històric i reduiran el flux de visitants i clients. Una autèntica catàstrofe econòmica.

Cada vegada que llegesc declaracions en aquest sentit, no puc evitar somriure. La memòria em recorda una plaça de la Catedral o una plaça Nova plena de cotxes aparcats; cotxes circulant per davall ses Voltes i per la placeta d’Artrutx; o em recorda una plaça dels Pins aïllada de l’entorn per un vial de circulació de vehicles que s’ha convertit en un espai amable per a la gent i segur per a les criatures. Sí, me n’he anat molts anys enrere però els arguments de llavors per oposar-s’hi eren els mateixos d’ara. Hi ha cap comerciant que tornaria a deixar passar cotxes per aquests llocs? Ha hagut de tancar cap negoci o bé se n’han obert més? Em sembla que la resposta és clara.

Si a les tragèdies gregues el cor es feia ressò de les accions dels personatges aportant seny i reflexió, en el nostre cas, és evident que les veus que s’alcen, de manera organitzada i coordinada pels corifeus de torn, contra qualsevol iniciativa que prioritzi el vianant i no el cotxe, no fan el paper que els clàssics els atorgaven. Més bé fan un paper d’estrassa perquè, tot i que saben perfectament que el temps fa temps que els ha llevat la raó, continuen insistint amb els seus arguments tronats fins al ridícul. Potser és hora de canviar la perspectiva.