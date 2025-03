La mateixa setmana que l’empresària Carmen Pano ha ratificat davant el Suprem que va dur 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE per ordre de Víctor d’Aldama, l’actualitat de la trama corrupta s’ha vist eclipsada pel testimoni de Jésica. No fa falta posar-li llinatge, tothom ja sap que és la jove de companyia de l’exministre de Foment a qui hem pagat la casa i una vida de luxe amb viatges per tot al món a raó d’uns sis mil euros al mes.

El que no s’explica tant és que José Luis Ábalos continua cobrant avui una nòmina del Congrés dels Diputats per decisió personalíssima de Pedro Sánchez. Quan el president va decidir apartar-lo de tots els càrrecs l’any 2021, va tenir un darrer gest amb el seu amic i company: tornar-lo a posar a les llistes del 2023. El personatge acumula set legislatures a les Corts i encadena sous públics des dels anys vuitanta. Noticias relacionadas Abocats a incinerar els fems Más noticias relacionadas Som davant un vividor de la política que, durant anys, ha estat protegit per bona part de la premsa nacional, inclosos diaris de dretes. Defenestrat i convertit en cap de turc, és possible que acabi a la presó, però s’haurà fet un bon coixí. Més prometedor és, en canvi, el futur de Jésica. Amant de la bona vida, mentre es promocionava amb poca roba en un catàleg a la recerca d’un sugar daddy aprofitava per treure’s la carrera. Entre les empreses públiques Ineco i Tragsatec li vam pagar tres anys de nòmina sense anar la feina. Al final, haurà estat la més intel·ligent de tota aquesta trama casposa que sembla treta de «Torrente». El successor d’Ábalos al ministeri, Óscar Puente, tan aficionat a alliçonar periodistes, encara no ens ha explicat per què la seva auditoria interna no va detectar cap irregularitat en els contractes d’una senyora que, a l’hora de ser enxufada després d’una entrevista personal, només se li va demanar si sabia llegir i escriure. Quantes Jésicas i Jésicos seguim mantenint entre tots sense saber-ho?