Llevo unos diez minutos frente a la pantalla del ordenador sin saber sobre qué escribir. La realidad me abruma y cuando me siento abrumado prefiero las canciones a las palabras. Ahora mismo, en el móvil, suena «Don’t Think Twice, It’s All Right», de Bob Dylan. Siempre pensé que era la canción ideal para despedirse del que creímos nuestro gran amor. Cuántas veces habrá sonado en habitaciones individuales de todo el mundo.

Noticias relacionadas Jerga bélica Más noticias relacionadas Antes, estuvo sonando el «Because the Night», de Patti Smith, un tema perfecto para las largas noches de verano. Ahora que no es verano y que la noche pertenece a los suaves ronquidos del amor conyugal, pienso que estuvo bien toda aquella travesía turbulenta. Y hablando de turbulencias, ha empezado a sonar «Tom Traubert’s Blues», del inigualable Tom Waits. ¿No la conocen? Si dijeron que no, dejen de leer esto, abran el Spotify y escriban el título. Lo ideal es escucharla a solas, con las luces apagadas y recordando aquella vez que estuvieron hundidos en el fango y pensaron que no iban a salir. Al final lo hicimos y ahora podemos disfrutar de la voz aguardentosa de Waits. Si lo piensan bien, no es poca cosa. De todos modos, como dice el de Minnesota, no lo piensen demasiado, está bien así.