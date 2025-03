Sembla que arribarà un dia, en principi l’estiu de l’any que ve, que quan els menorquins vulguem anar amb cotxe a Mallorca haurem de demanar una llicència específica, pagar una taxa diària i si hi ha lloc entre tant de turista ens deixaran entrar el nostre vehicle a l’illa gran de les Balears i en cas que ja estigui ple, el nostre cotxe quedarà a Menorca. Al mateix temps es pot donar la casualitat que milers de mallorquins venguin amb el seu vehicle per aquelles mateixes dates a l’Illa declarada Reserva de Biosfera, i no els hi demanem res de res i no els hi facem pagar ni euro.

Aquesta situació pot passar perquè sembla que el govern del Consell de Menorca, malgrat que fa dos anys que tenim una llei que ho permet, no té gaire interès en limitar l’entrada de cotxes durant l’estiu, com fa Formentera des de fa sis anys, com farà Eivissa aquest juny o com vol fer Mallorca a partir de 2026. Noticias relacionadas Vox s’absté de fer feina per Menorca Más noticias relacionadas El Consell està pendent encara d’un estudi de càrrega que digui si sobren o no cotxes a l’estiu a Menorca, si hem de fixar un màxim i si és així determinar quin límit es posa i a partir de quan i com es fa. Ja veurem què diu l’estudi, que evidentment és més que necessari abans d’implementar una mesura d’aquest tipus. Ara bé, crec que hi ha pocs dubtes que la sensació que tenim tots els menorquins és que sobren cotxes a l’estiu. Les carreteres van plenes, els camins de les platges verges estan saturats i ja no saben què fer, i aparcar durant l’estiu als nuclis urbans de qualsevol poble és cada vegada més difícil. Cal decidir i fer-ho ja, si el que volem és limitar els cotxes de fora, apostar més pel transport públic i aplicar mesures per beneficiar els d’aquí, com habilitar places d’estacionament exclusives per residents; o bé ampliar les carreteres, construir autovies, habilitar aparcaments per tot, convertir els camins rurals de les platges en carreteres,... que acabi modificant l’essència de Menorca, aquella que cerquen els turistes quan venen a l’Illa. La millor opció tenc clar quina és. Tant clar com tenc que els turistes no venen a Menorca a veure carreteres.