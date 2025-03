La amenaza ha sido hecha pública. Los huevos dentro de poco costarán en España un euro la unidad. En los EEUU se quedarán en diez euros la docena. Y los huevos, cómo no, serán españoles. Vamos, de gallinas españolas, porque de otros ni están ni se les espera.

Y no hay huevos porque la gripe aviar ha afectado a las gallinas de Trump. Y un Trump sin huevos ya no sería lo mismo. Sin huevos y sin un botón con el que disparar, porque si Hitler, que le faltaba un testículo, fue capaz de hacer las atrocidades que hizo, no quiero imaginarme que hubiera hecho de faltarle los dos. Solo falta que Putin también sea ciclán para cerrar el círculo.

Europa no escarmienta. Disfrazada de ‘Hermanita de la Caridad’ no se ha adaptado a los nuevos tiempos ni ha sido capaz de preverlos. Le han fallado todos los mecanismos, todos los analistas. Vivir de rentas se le ha terminado. Su política también. Vive desfasada en sus mundos de Yupi. ¿O será tal vez todo lo contrario? ¿Será que una de las fases del programa pasa por la cesión de Europa a los designios de los grandes magnates que mueven los hilos de los gobiernos? ¿Tendrá algo que ver Soros en todo eso? ¿Será la Agenda 2030?

Hace poco oí una frase que resume muy bien lo que pasa en España y, por ende, en el resto: «La ideología es la emoción de los pobres. Los ricos no tienen ideología, tienen dinero». Por lo visto todos somos pobres. E ignorantes, añadiría. Incluso quienes intentamos dar nuestra humilde opinión y destapar algunos engaños. Tal vez, inconscientemente somos utilizados como títeres, como cooperadores necesarios en el gran teatro del mercadeo.

El escritor valenciano Santiago Postegullo, tras una conferencia en el Senado, denunció la inacción institucional en la DANA. Tras explicar su vivencia en la tragedia de Paiporta, se refirió a la sociedad romana del siglo I a.C. En aquella sociedad, eran los políticos quienes se apuñalaban entre ellos. La sensación actual, continuó Postegullo, es que los políticos del siglo XXI d.C., apuñalan al pueblo. Y yo añadiría, y el pueblo entre sí.

Y añadió que la famosa frase de Machado: «Españolito que vienes al mundo te guarde Dios. Una de las dos Españas ha de helarte el corazón», debería ser cambiada, actualizada a nuestros días, dada la sensación que se tiene de que «las dos Españas han de helarte el corazón».

Pues sí, en España hay huevos. Y se exportarán a EEUU a buen precio, y si queremos huevos deberemos pagarlos más caros que a los de Trump, si cabe. El negocio es el negocio. No hay ideología tampoco. Y la gallina empezará a poner huevos de oro.