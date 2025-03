Actualment el pressupost militar de l’OTAN ja és deu vegades superior al de Rússia, el gran enemic a batre. Doncs sembla que no basta. El seu secretari general Marc Rutte, que va aplicar fortes mesures d’austeritat social quan va governar Holanda, ara insisteix que augmentem el nostre pressupost en defensa del 2% al 5% del PIB. Sí, nosaltres i tots els països europeus, a fi de satisfer les demandes de l’actual i exaltat president d’EUA. Repeteixo del 2% actual, amb el qual la compra de 3 tancs Leopard és equivalent al cost d’un hospital, al 5%. Un gran salt. D’on sortiran tots aquests diners per comprar més armament, segurament a les 5 empreses d’armes més poderoses d’EUA? Doncs ja s’ho poden imaginar, d’importants retallades socials, en educació, cultura, sanitat, i altres prestacions com són les pensions. Això sí serà una bomba social. I tot això sense cap discussió democràtica ni debat públic fins ara.

La plataforma Menorca per la Pau seguim perseverant. Cada dissabte a les 12 del matí, davant de l’església del Carme, a l’entrada del mercat del Claustre, fem 10 minuts de silenci per recordar que no podem permetre aquesta disbaratada escalada bèl·lica en contra de tota sensatesa. Ja sé, no és molt. Però hi ha molts grups pacifistes per tot el món que estan exclamant per la pau. T’hi afegeixes? Només 10 minuts de silenci per la Pau. Donen coratge.