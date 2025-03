Un any més, he tingut l'oportunitat d'assistir a la Gala dels Premis Ramon Llull i l'entrega de les Medalles d'Or de la Comunitat. Aquesta cerimònia solemne sempre m’alegra, gràcies a les emocions de les persones reconegudes, i reafirma la seva importància institucional, enriquida per les impressionants interpretacions d'artistes de reconeguda trajectòria.

Em fa molta il·lusió veure com es reconeixen persones i entitats que han destacat en diversos àmbits. Especialment, els moments més commovedors, com les imatges dels serveis d’emergències que es van desplaçar a València per les inundacions, així com els guardons del paratriatleta Nil Riudavets i la Fundació Vicenç Ferrer, entre d’altres. Aquests exemples ens mostren la veritable essència dels valors humans.

En canvi, em va fatigar el discurs institucional, amb la menció constant a l’orgull de formar part de les Illes. Mai m’he sentit identificada amb aquesta paraula, que em transmet una actitud altiva i superba enfront de les necessitats reals de la ciutadania. Amor propi, arrogància, jactància, presumpció, vanitat... són sinònims de la paraula que lluïa a la façana del pati interior de La Llotja: orgull.

El soliloqui, segons els professionals de la psicologia, forma part de la rutina diària. Rallar sols, pensar i raonar els fets que ens passen, ens ajuda i tranquil·litza. Em ve al cap escoltant l’esmentat discurs, i recordo la psicoterapeuta Anne Wilson, que després d’estudiar què significava rallar tota sola, va pronunciar una de les frases més icòniques de la disciplina: «tots necessitem rallar amb qualcú interessant, intel·ligent, que ens conegui bé i que estigui de la nostra part; i aquesta persona som nosaltres mateixos». Era una dona reconeguda internacionalment als anys 80, que va viatjar per tot el món per trobar respostes al sentit de la vida. Personalment, no m’han atret mai els seus estudis.

A l’endemà continua la veu interior, i mentre esmorzava a l’hotel em dic que l’entrevista entre Zelenski i Trump va ser molt tensa, i que per trams, em feia por. Un show televisiu on Trump va acusar Zelenski de jugar amb la Tercera Guerra Mundial, i va destacar la importància del suport americà, però no li va oferir solucions concretes per a la situació a Ucraïna. Zelenski, per la seva banda, va intentar defensar la seva posició i cercar suports per al seu país. El resum de la trobada és frustrant, centrada més en l’orgull nacional que en trobar solucions reals a una guerra que dura massa. És essencial que els líders polítics garanteixin la pau, i el benestar de la ciutadania afectada.

Els experts en psicologia i salut mental, diuen que reflexionar sobre les nostres accions i pensaments ens ajuda a créixer i a entendre'ns millor. Açò ens permet ser més autèntics i viure en harmonia amb nosaltres mateixos. Rallar-se un mateix millora el comportament, agilitza la memòria, enforteix la intel·ligència emocional, i ordena el món intern.

Com deia Mario Benedetti: «De tant en tant cal fer una pausa. Contemplar-se a un mateix. Examinar el passat, i no plorar-se les mentides sinó cantar-se les veritats». Així, espolsant-se els egos, la humanitat aniria un poc millor.