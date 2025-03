Una vegada més me veig amb l’obligació de xerrar del Port de Maó, i una vegada més, no positivament. Arran de la notícia que aquest diari publicava la setmana passada, torn a posar de manifest el trist i injust de la situació que viu aquesta joia maltractada durant dècades per administracions incompetents i per pressions de determinades entitats que mai han representat una majoria, ni molt manco els interessos de Maó i de Menorca en general. Baix el meu punt de vista, és un pecat que un dels ports amb més encant, amb més història i amb més bellesa del Mediterrani hagi de suportar aquest nivell de decadència, i és totalment inexcusable que gran part d’aquesta culpa la tengui un sector públic que fa anys que no deixa de posar pedres al camí evitant el seu desenvolupament i allunyant la inversió privada.

Quants anys fa que s’han de reformar els molls? Quants anys fa que s’ha d’urbanitzar i dotar de serveis Cala Figuera? Quants d’anys fa que teniu el Fonduco totalment abandonat? Per què no fa res que existeixi una col·lecció d’edificis semi-ruïnosos al llarg dels molls i, en canvi, es posin mil traves per construir un hotel en primera línia o per reconvertir locals abandonats en vivendes? Per què no podem atreure megaiots i creuers de luxe, si aquests representen el millor client que podríem tenir? Per què mai s’ha fet una forta promoció internacional amb una marca específica (com ja he suggerit moltes vegades) per atreure embarcacions, regates i turisme de qualitat? I Sr. Héctor Pons, per què s’encomana a fer experiments amb els vials del port tot i anar en contra de la major part del teixit productiu? O pitjor encara, per què teniu els accessos al port en un estat lamentable?

No era important tant per APB com per l’Ajuntament revitalitzar el port i la connexió ciutat-port? Jo no veig que s’hagin fet gaires esforços al respecte, o sí? Amb el que van fer els britànics per aquest port, convertint-lo amb un hub internacional, haver de dir que avui dia, amb un atractiu (potencial) molt superior als ports d’Eivissa i de Palma i podent mirar de tu a tu als ports de la ‘Riviera Francesa’, ens resignem a una realitat totalment immerescuda. Fins que no arribi el dia que el port de Maó sigui tractat i mimat com mereix, seguirà sent una joia infravalorada catapultada a la decadència eterna.