Siempre que se viaja tienes la necesidad de comparar lo que ves por esos mundos con lo que tenemos «en casa» y en nuestro viaje a tres islas de Las Canarias, La Palma, La Gomera y El Hierro he comparado ciertas cosas que bien podrían estar en Menorca pero que quizás no se nos habían ocurrido o sí se nos han pasado por el coco, pero no hemos sido capaces de poner en marcha.

Lo primero que me viene a la cabeza son los magníficos paisajes que tienen estas tres islas… claro que son paisajes muy característicos (los volcanes han hecho de estos lugares una orografía espléndida y atractiva)… pero yendo por carreteras y caminos lo que sí puedes es «ver el paisaje»… y diréis «¡ pues vaya!», pero ¿vosotros os dáis cuenta de que en Menorca los paisajes en general han desaparecido? Y lo han hecho porque la invasión de matas y ullastres impiden que veamos lo que hay… impiden que veamos el campo… Si vas por la mayoría de carreteras de Menorca te topas a ambos lados con una pared no de piedra seca sino de un verde mortecino fruto de la poda que se hace por la administración competente... Es como si pasaras por un túnel o peor… Lo segundo es constatar que, por ejemplo en La Gomera el 100 por cien de su energía es sostenible… molinos que funcionan, energía solar… un ejemplo de isla sostenible real. Lo tercero es que en estas islas cuyas playas son negras y de piedras incómodas, han realizado unas obras magníficas para que puedas bañarte en muchos sitios que sin ello sería imposible. Me refiero a que sobre rocas de lava han trazado caminos para llegar al mar y en esos caminos han colocado sendas plataformas, de piedra o de madera, para que puedas disfrutar de un baño… esos caminos acaban en un pequeño espigón donde tienes una escalera que te lleva al agua. La cuarta es la rebaja de 30 céntimos por litro de gasolina. ¿Qué os parece? ¿No podría el Consell insular empezar a «copiar» alguna de estas cosillas? He vuelto enamorada de Canarias y de la simpatía de sus gentes!