Ja el tenim aquí. El Govern ha cuinat un nou decret per regular l’activitat turística a les Balears fet des de Mallorca, pensat per a Mallorca i passant com una piconadora per damunt dels interessos de Menorca i de la feina que s’ha fet aquí des de fa dècades en tres fronts: primer per limitar el creixement urbanístic a la costa, segon per preservar el sòl rústic de l’especulació i tercer per delimitar a quines zones es permet el lloguer turístic i a quines no.

Hi ha coses que no canvien, governi la dreta o l’esquerra. Si fa tres anys va ser el Govern de Francina Armengol qui es va treure de la màniga una moratòria que impedia donar més llicències turístiques mentre no es fixés un sostre de places –quan a Menorca ja teníem un Pla Territorial que deia on i com es pot créixer– ara és l’Executiu de Marga Prohens qui anuncia una prohibició genèrica dels pisos turístics, ignorant que Menorca, a diferència d’altres illes, té els deures fets i compta amb una zonificació que impedeix aquesta activitat als nuclis urbans i la permet –amb moltes condicions– a les urbanitzacions. Quin sentit té plantejar un decret que prohibeix llogar una setmana a un turista un apartament a Cala Morell o l’Arenal d’en Castell? És aquesta la solució a la crisi de l’habitatge que tenim als pobles? Potser és que el Govern pretén que anem a viure a partir d’ara a les urbanitzacions. El PP de Menorca encara és a temps de despenjar el telèfon i defensar davant els seus companys l’ordenació pròpia que tenim aquí. Per resoldre els problemes de Mallorca no han de perjudicar la resta d’illes. Un altre dels bumerangs que inclou el nou paquet de mesures del Govern és una pujada de l’ecotaxa en temporada alta. Quan Menorca s’ha convertit en una destinació caríssima si es compara amb altres competidors i el turista nacional va a la baixa perquè ja no es pot permetre unes vacances aquí. Els informes alerten que l’economia està donant signes de desacceleració i pujar encara més els impostos és jugar amb foc.