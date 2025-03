Alcohol i adolescència (II)

Fa un any, en aquest espai parlàvem dels efectes nocius de l’alcohol en la salut de la població jove, en els adolescents. Sense dubte, aquest no sembla que sigui un argument de pes ni per a famílies ni per als mateixos joves, a la vista dels resultats. Molts pares i mares no fan massa esforços per persuadir els seus fills d’aquest consum, normalitzant el fet que agafin borratxeres de tant en tant. I a molts joves no els entra pel cervell el mal que els hi pot ocasionar.

Però aquest és un problema de salut pública de primera magnitud. I insisteixo, com feia fa un any, que els botellots en mans de nois i noies menors és una pràctica obsoleta en un món informat, civilitzat; un mal costum que ens queda d’herència de la ignorància del segle passat. Els ajuntaments haurien de tenir la valentia d’enfrontar-se a aquest problema, i la veritat és que no entenc molt bé què esperen per fer-ho, quan, a més, va associat a vandalisme i a baralles.

Penso que podria ser un altre argument, a més de parlar de salut, poder explicar a un fill, a una filla, que una borratxera ens minva les capacitats i ens fa ser totalment vulnerables, perquè ens deixa incapacitats davant qualsevol perill o accident que es pugui donar. Alcoholitzats, ens manca la capacitat de tenir reflexos, i el cos no pot ni respondre com cal per sortir corrents en cas, per exemple, d’un robatori o d’un acte violent. I tampoc el cap ens funcionaria sota l’efecte de l’alcohol per pensar en la millor solució per fer front a una situació perillosa determinada.

No sé si serviria poder explicar a un jove o un adolescent que, donat que no podem controlar el que passa a l’exterior, estaria bé ser conscients de la importància que té estar en plenes facultats per poder afrontar qualsevol circumstància que es pugui donar. Que minvar el propi potencial humà de reacció i defensa amb l’alcohol, ben mirat, és d’ases. I no se m’acut millor paraula que aquesta, emprada en la campanya de la Direcció General de Salut Pública i Participació, a través del Pla d’Addiccions de les Illes Balears. Amb l’eslògan «No siguis ase» recorda també des de fa molt de temps per activa i per passiva que està prohibit vendre alcohol a menors. Seria hora que altres institucions es volguessin realment implicar.