Mesures del Govern per posar orde a l'expansió turística

Diuen que són mesures que es deriven d’un document inicial de 362 pàgines amb 15 principis guia, 5 macro-objectius i 12 àrees de reflexió, 59 objectius estratègics i 65 objectius de desenvolupament, i amb centenars d’idees, però cap proposta concreta surt a l’esmentat document. Els sotasignants, economistes illencs, mostraríem aquí la decepció, cansats de treballs de consultoria plegats de llocs comuns, frases tòpiques amb ambigüitats i bones paraules, colorins de diagrames i reiteracions d’obvietats fins l’avorriment. Vet aquí, però, que d’aquell totxo es despenja fa uns dies el Govern amb una sèrie de mesures concretes que ens han despertat, i segur que a molts els han agafat a contrapeu. No ens val, de moment, la desqualificació del conjunt de propostes, en raó de la poca credibilitat que pugui tenir qui les emet. No en va, n’hem vist de tots colors: des de les propostes de reconversió de la mineria asturiana de Felipe González (qui ho havia de dir) a la creació de nuclis empresarials públics de la mà del PP liberal d’Aznar. De manera que no sembla raonable que ara l’oposició al govern de Prohens no vulgui discutir les mesures, que entenem inspirades pel seu economista vicepresident, a qui a hores d’ara més d’un hoteler de la vella escola deu fer vudú, si és que se les creu!

Parlem-ne, idò de les propostes. Amb aquest propòsit, ens emplacen a fer-ne un seguiment en positiu, vetllant perquè mantinguin la bona direcció (mesures de contenció, amb preus i impostos que permetin recaptar per compensar els efectes no desitjats); no s’acabin descafeïnant (ara ja són prou tímides com per rebaixar-les més); es concretin, sobretot en el tema del lloguer vacacional (legal i il·legal); i es complementin amb altres mesures importants per a la reducció directa del nombre de turistes a les temporades punta, des del fre als lots d’avions aterrats a aeroports (vagi, això, bé o no als accionistes d’AENA) fins als límits als creuers als ports. I, sobretot, evitar la possible intenció política del Govern de ‘procrastinar’ per la via de presentar les mesures ara sense debatre, amb el propòsit, qui sap, de passar aquesta temporada discutint a la vella manera, i culpar l’oposició, després, de la seva no aprovació.