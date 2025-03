Però que no ho vèieu?

Però que no vèieu que cada vegada hi havia més inundacions, que cada vegada les pluges eren més intenses i concentrades, que cada vegada les temperatures eren més elevades? I més incendis incontrolables, i més huracans…

Aquestes preguntes amb un to de recriminació segur que ens les faran les nostres criatures en un futur no massa llunyà. Alguna ens increparà fins i tot dubtant de la nostra intel·ligència: però que éreu ‘tontos’ que no vèieu el que estava passant?

Ja saben, un dels insults més ofensius és quan ens tracten o ens fan sentir que som beneits. I sí, encara som molts els qui no volem veure la gravetat de la crisi climàtica que patim. Per un costat no és fàcil tenir una visió general o global de què està passant. Les aigües marines cada vegada més calentes, més evaporació, núvols més carregats, pluges més intenses i concentrades, més fusió de les masses gelades del planeta, pujada del nivell de la mar, més escalfament global, més incendis i més escalfament…

No, no ens atrevim a veure-ho perquè fa por, i perquè ens obliga a canviar la nostra manera de viure tan despilfarradora i consumista.

I sobretot els més rics de tots, els qui més contaminen, són els més ximples, fins el punt de negar que existeixi tal crisi climàtica, com afirma, entre molts altres, el mateix Trump. Encara no els basten tantes evidències per obrir els ulls, però els seus descendents sí que ho veuen. Aturem les guerres per començar el futur dels nostres fills.