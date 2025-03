Pactar con Vox ya no es de fachas

Desde hace unos días ya se puede pactar con Vox en Balears. Ya no es antidemocrático y estamos a un paso de eliminar oficialmente el título de extrema derecha a la formación que lidera Santiago Abascal. También decae el cordón sanitario que durante tantos meses han reclamado con tanta vehemencia los partidos de izquierdas en su intento de no buscar ningún tipo de alianza con Vox. A partir de ahora, pactar con Vox ya ha dejado de ser algo propio de la fachosfera. El próximo paso será perdonar a Le Senne por su metedura de pata de romper una foto de Aurora Picornell. Tranquiliza mucho que pactar con Vox ya no sea cosa de fachas.

Los que creían haberlo visto todo en política no se esperaban esta sorprendente pinza entre Negueruela y Cañadas para dificultar la acción de gobierno de Prohens. Con la cantidad de veces que Negueruela ha reprochado a Prohens sus acuerdos con Vox, resulta que ahora sí se puede pactar con esta formación política, otrora ultraderecha y ahora partido democrático con plenos derechos y a punto de ser bendecido por las fuerzas progresistas. Ya solo queda presentar una moción de censura contra Prohens para que Cañadas convierta a Negueruela en presidente del Govern. Cosas más extrañas se han visto en política. No sé si los electores socialistas acabarán de entender demasiado esta extraña alianza de Negueruela con Vox, sobre todo después de todo lo dicho durante los últimos años por los dirigentes del PSOE balear. No me extrañaría demasiado que en los próximos días haya un borrado general de todos los tuits escritos por dirigentes socialistas contra Vox. En cuanto a la formación de Abascal, ¿en qué ha quedado eso de que los electores de Balears votaron enviar a la izquierda a la oposición? ¿Cree realmente Cañadas que sacará algo positivo de este movimiento o de lo que se trata es llamar la atención? Ya le aviso a la portavoz de Vox que todos los intentos políticos de aprovechar las instituciones para forzar situaciones antinaturales, como esta alianza con el PSOE, nunca han salido bien en Balears. Pregunten a Unió Mallorquina. Parecen olvidar que Prohens, aunque no tenga mayoría, sí tiene la posibilidad de adelantar las elecciones. Un detalle que no deberían olvidar.