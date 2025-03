Menorca, obrint portes

El temps variable del que estem disfrutant a Menorca ens fa alternar entre dies plujosos, incòmodes però que estan millorant la reserva d’aigua i deixant el camp d’un verd preciós, i altres dies assolellats, deliciosos. La fotografia de Calesfonts que acompanya l’escrit, recull un dels moments assolellats tan agradables, amb una temperatura suau i l’entorn encara net i buit de gent. I mostra el lloc més privilegiat del port, sense cotxes entre el punt de vista i la mar. Ara podem gaudir de l’Illa sense presses.

Prest arribarà el turisme, i el rebrem sense canvis en relació a l’any passat. De fet, ja tenim gent que ha arribat abans que els serveis i transport públic s’organitzin. Els sacrificats viatgers de l’Imserso han d’agafar un taxi o anar a peu, fent un recomanable exercici, des de les platges a la ciutat, com passa a Ciutadella. També tenim mancança d’autobús per anar a l’aeroport. El demanen des de Ciutadella, però també a Maó tenim una hora sense servei, des de les 6.45 a les 7.45, impedint agafar diferents vols a Palma i Barcelona, que no sigui en taxi o pagant un abusiu tiquet a l’aeroport. El transport públic s’ha de preparar per servir eficientment a la demanda, fins i tot per incentivar-la.

En uns mesos començarem a notar l’allau de gent. Segurament seguirem rondinant com evitar la saturació a les platges verges, la més famosa i saturada d’elles amb un bon servei de restaurant a peu de platja. Esperem que es controli el lloguer de barques, font de freqüents accidents i naufragis. S’ha de prioritzar els propietaris d’embarcacions que disposen d’un carnet de patró i coneixen la costa, però cada dia estan més descuidats i desatesos els varadors per a petites barques, com passa as Grau, per als que no tenen fondeig de base, per no parlar també del port de Maó.

Tornarà la concentració de turisme, no se sap si de natura o low cost, a les postes de sol, banys de fang i altres plaers que ens proporciona la natura. Veurem gent fent el Camí de Cavalls al migdia en ple estiu. S’arribarà a posar una taxa per aparcar a les platges saturades, o es controlarà d’alguna manera el flux de cotxes privats? Fins i tot els pàrquings s’haurien de dimensionar adequadament a les platges, en funció de la capacitat de càrrega. Potser en falti a unes, o potser s’ha d’evitar l’allau de cotxes actual a altres platges. I caldria aplicar les lleis vigents per a les caravanes, preparant zones específiques amb serveis per als usuaris, que haurien de contribuir per residir en el nostre paisatge, i no ocupar espais protegits o urbans sense serveis, a on està prohibit que hi aparquin.

També em preocupa la imatge d’illa deserta que es transmet actualment. Serà que els menorquins estem a casa, com cuques de forat, i no necessitem serveis ara, quan ja tenim una mica de turisme aquí. La idíl·lica visió de Calesfonts, disfrutant tot sols d’un entorn esplèndid, fa pensar si no podrien concertar, entre tots els locals d’un paratge, que hi hagi alguns locals oberts. En el dia assolellat que hi vam anar, només un bar i un restaurant de l’entorn proper tenien obert. L’illa misteriosa, Menorca, que es deixondeix a partir de sentir els tambors de Setmana Santa, i s’aixeca amb la mateixa situació que hi havia l’any passat, sense haver planificat com gestionar els fluxos de gent que ens arribaran.