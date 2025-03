El peso de la paja

Demasiadas cosas están condicionadas por el peso de las minorías y eso provoca la deriva de los gobiernos y el enfado de mayorías que se sienten maltratadas, ignoradas y que responden con una patada al sistema y un voto a los ultras.

La forma en que las minorías, especialmente Junts, condicionan la acción del gobierno de Pedro Sánchez es un claro ejemplo. La inocente democracia postula que el sistema se basa en el diálogo, en la cesión a favor de un acuerdo. Pero esa teoría pierde su sentido cuando en la práctica las minorías imponen sus reivindicaciones parciales, solo para ellos. Ahora, la Unión pone en marcha el plan de rearme de todos sus países. La gran mayoría del arco parlamentario está de acuerdo en esa necesidad. Sin embargo, otras minorías, como Podemos, pueden dar al traste con esta prioridad europea, para convertir así a España en socio no fiable. Además, esas minorías son las más interesadas en la divisón de dos bloques, porque es lo que les da fuerza mucho más allá de la que se deriva de su representación y sus resultados electorales. Creo que, realmente, esto no es la democracia.

Por otra parte, la atención pública a las minorías sociales es la prueba de algodón de los valores del sistema. La atención a las personas con discapacidad, diversidad sexual, ancianos, inmigrantes, etc, es necesaria. Pero una cosa es atender sus justas necesidades y otra hacer primera bandera política de sus justas reivindicaciones. El efecto que ello ha provocado es que esa clase media trabajadora se sienta ignorada, cuando pierde capacidad económica y no llega a final de mes o no puede aspirar a una vivienda digna o no consigue que sus hijos accedan a la universidad.

Las dos cosas, la dependencia excesiva de las minorías políticas, y haber convertido los derechos de las minorías en la principal bandera política, deberían encontrar una respuesta justa en los acuerdos entre los dos partidos mayoritarios. Esto también debería formar parte del cambio de era. Un mecanismo de defensa.