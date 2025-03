Idus de marzo

El 15 de marzo del año 44 a. C. asesinaron a Julio César. El idus o mitad de un mes suele pasar desapercibido pero, desde aquel luctuoso suceso histórico, consideramos marzo como un mes de mal agüero. Objetivamente, puede ser una tontería fruto de la superstición, pero la mente humana no valora ni recuerda todos los hechos por igual. A unos les confiere más importancia o le impactan más que otros, individual y colectivamente. Por eso, recuerda algunos y se olvida del resto. Del caudaloso río del tiempo solo pesca aquello que le interesa y le puede servir para sus fines. Hay una economía de la memoria, sin la cual sería imposible el conocimiento. Un exceso de alimentación no alimenta: empacha.

La inflación hace que con tanta información en circulación, la mente pierda poder adquisitivo. Quien sabe un poco de todo, no sabe mucho de nada. Nos encontramos, a lo largo de la vida, con algunos tipos de interés y con otros completamente anodinos. Con algunas personas estamos en deuda, pero otras están en la ruina y no pueden darnos lo que no tienen. Hay países y sociedades con memoria rica o con una memoria pobre. También observamos ganancias y pérdidas de memoria. La educación la aumenta y la demencia la destruye. Dicen que César exclamó: «¿Tú también, Bruto?» Y que este contestó: «Así siempre con los tiranos». Pero como no había cámaras de televisión, solo son especulaciones a partir de escritos posteriores.