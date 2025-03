Saturados de saturación

Para que una enfermedad sea correctamente abordada y tratada, acertar el diagnóstico es requisito imprescindible. En Balears existe o no saturación. Pues según el día nuestro Govern nos dice que sí existe, que no o que a ratos. Un día nos dicen que tenemos cáncer y el otro que es un simple catarro. El diagnóstico es equívoco con lo que ya podemos imaginar el caos de las medidas curativas.

El éxito de los destinos turísticos maduros pasa por conocer las debilidades y afrontar los retos. El éxito no pasa por negar la realidad. Ni por reinterpretarla y descafeinarla para no incomodar y tener a todo el mundo contento. El éxito no pasa por el postureo, aparentar que se hace algo para al final no hacer nada efectivo (Lampedusa).

Una gran hotelera, recientemente retirada, hace unos pocos años ya dijo que debíamos limitar el turismo y poner freno a la saturación. Àngela Maria! Pecatorum. ¡Al rincón de pensar!

Negar la evidencia es una de las mejores maneras de hacerse trampas al solitario para así continuar sin definir un proyecto de país a medio y largo plazo. Este, en esencia, es el principal signo de identidad balear: ni pensarnos, ni querernos, ni actuar, colectivamente.