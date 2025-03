Táctica, estrategia y tonterías

La táctica y la estrategia son términos militares, que ya explicó el general Sun Tzu en «El arte de la guerra», durante la época de los reinos combatientes, unos 500 años a.C. La táctica son las acciones concretas que hay que realizar sobre la marcha, a corto plazo, a fin de lograr alcanzar los objetivos estratégicos, que son a largo plazo. Parece bastante sencillo, pero cuando el éxito universal de estos términos se extendió a múltiples ámbitos (la política, la empresa, el fútbol, los negocios, incluso la vida privada), y en todas partes aparecieron expertos tácticos (ah, el invento de la falta táctica) y hábiles estrategas, la cosa ya se empezó a liar y confundir, generando un verdadero alud de tonterías tácticas y estratégicas. Todo el mundo sabe lo que son las tonterías, por lo que no me extenderé con eso. Lo del plazo, largo o corto, es el mayor problema en un mundo totalmente cortoplacista donde casi nadie ve más allá de sus narices, y en cuanto al objetivo estratégico a conseguir, primero hay que tener algún objetivo, lo que tampoco es fácil. Humoristas y filósofos empezaron a repetir que la táctica es hacer lo único que se puede hacer, y la estrategia sirve cuando ya no se puede hacer nada. El lema «La mejor estrategia es no hacer nada», favorito de muchos líderes históricos, también hizo fortuna y se repite mucho. Tonterías. 2.500 años después, nuestros dirigentes aún se hacen un lío tremendo con la táctica y la estrategia, y cuando no equivocan una las equivoca las dos. Momento en el que se recurre al plan de contingencias, es decir, a farfullar excusas y pretextos. La táctica del PP, por ejemplo, consiste en atacar cualquier cosa que haga o no haga el Gobierno, y hace años que no contempla el largo plazo porque lo dio por acabado. No es que carezca de estrategia, es que su estrategia es la táctica, razón por la que aún defienden a Mazón. El Gobierno, en cambio, solo tiene estrategia, resistir como sea, pero su táctica diaria para lograrlo es inexistente, y de ahí los continuos revolcones con sus socios parlamentarios. Si te lías con lo corto y lo largo, la táctica y la estrategia, ya solo quedan las tonterías. Esto lo sabemos desde hace mil años.