La joventut no vol la guerra

Aquesta gran notícia acaba de sortir publicada en «La Vanguardia» i en altres periòdics de nivell europeu. Els tambors de guerra, que ressonen amb insistència en tots els informatius de totes les televisions, demanant augmentar els pressupostos en defensa, davant un enemic tan «poderós» com pot ser Rússia, tenen un taló d’Aquil·les: i aquest punt flac és que la joventut no vol allistar-se per anar a l’exèrcit. Els principals exèrcits de l’OTAN estan perdent més soldats dels que recluten i aquesta falta de vocacions militars és el gran obstacle per a l’anunciat rearmament europeu. Les forces armades de França, Alemanya i el Regne Unit tenen avui la meitat dels soldats que fa 30 anys. Perden més soldats dels que són capaços de reclutar i això que són exèrcits professionals i cobren per aquesta labor. A EEUU només un 9% dels joves es plantegen per fer carrera militar, i el 71% d’aquests pocs no passen les proves d’accés per excés de pes. En conclusió, els exèrcits s’estan quedant sense soldats per anar a la guerra. Les proclames dels líders europeus a favor del rearmament xoquen amb el pacifisme generalitzat d’una població europea que ha nascut i ha prosperat gràcies a la pau.

La majoria dels joves europeus estan contra la guerra i el rearmament. Sabien que actualment entre tots els països d’Europa invertim 4 vegades més en armes que la «poderosa» Rússia? I hem de seguir augmentant el pressupost? Per favor. Això només beneficia a la industria armamentística. Cal dir prou. En la foto, més nens per la pau.