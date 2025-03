Ous, oli, salses, història i ficció

Exercici de ficció. Suposem que ningú no ha descobert encara la maonesa. Que l’ensaladilla s’aglomera amb salsa kebab. Que Ybarra i Helmann’s fan hummus. Que el duc francès que a una fonda de Maó, en plena conquesta militar de l’Illa al segle XVIII, es va queixar que la carn estava seca, no va rebre de l’amo la mescla d’ou i oli d’urgència que explica la història popular, sinó una llimona seca, un Bimbo amb Nutella o un resignat, i arriscat llavors, moviment d’espatlles. Suposem, per tant, que el duc no va gaudir-la, ni apuntà la recepta ni divulgà la salsa que ha fet fortuna mundial amb la versió afrancesada del gentilici femení.

Seria possible avui, any 2025, el descobriment de la salsa? Aniria així. Uns francesos terratinents, en plena conquesta turística de l’Illa, entren tard a un restaurant, quan la cuina tanca. El CEO del local els brinda un pit de pollastre a la planxa i bròquil. Víctimes de l’actual dictadura del menjar sa, no s’hi neguen, tot i que preferirien un entrecot amb patates fregides, però li demanen una mica d’alegria al plat. Estan de vacances i els compis de gimnàs no els veuran. El restaurador mira al rebost. Només oli i ous. Podria fer una salsa inèdita, pensa, tot i que el desorbitat preu dels dos ingredients li arruïnaria el marge de benefici del servei.

El cuiner ho accepta, avisant que té deu ofertes més de feina i que si li toquen més l’ingredient que no és oli, partirà. Allò i prou. El CEO, que no vol perdre tan nobles clients ni personal, comunica als gals que pot servir una nova salsa, però amb suplement a la factura. Malgrat el poc entusiasme del cuiner, surt bona. Un comensal fotografia el plat inèdit i el penja a xarxes. Iniciaria així la salsa, com fa 270 anys, el seu camí a la fama global? Mmmm... L’endemà els francesos van al súper per preparar el sopar d’inauguració de la finca que acaben de comprar. «Feim una salsa com la d’ahir?» «No val la pena, era caríssima. Així com estan els ous...» «A més, a Instagram gairebé no vaig tenir likes». «Pffff. Compra mostassa Dijon».