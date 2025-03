Garantizar el agua hoy para no hipotecar el mañana

En Menorca siempre ha habido una cultura de la gestión del agua. Es parte de nuestra historia y de nuestro carácter. A diferencia de otros territorios, aquí el agua nunca ha sido un recurso fácil. No tenemos grandes embalses ni ríos que aseguren el abastecimiento. Desde tiempos remotos, los menorquines hemos aprendido a adaptarnos, a recoger el agua de lluvia en aljibes, a aprovechar hasta la última gota y a gestionar un recurso que siempre ha sido frágil y preciado.

Hoy, el desafío sigue siendo el mismo, pero la situación es más compleja. Las reservas hídricas de Menorca apenas alcanzan el 51 por ciento, y los efectos del cambio climático hacen que cada vez llueva de manera más irregular. La isla no puede permitirse depender únicamente de los acuíferos, porque la presión sobre ellos es insostenible. Tampoco puede esperar a que el cielo traiga la solución. Por eso, hemos asumido el compromiso de reforzar el ciclo del agua con medidas concretas, inversión real y planificación a largo plazo.

Para garantizar el futuro hídrico de Menorca es necesario actuar en todos los frentes: reforzar el abastecimiento, mejorar el saneamiento, impulsar la reutilización del agua y optimizar el uso de cada recurso disponible. Con este objetivo, se han previsto inversiones que superan los 26 millones de euros. Esta cifra permitirá modernizar infraestructuras esenciales, reducir la presión sobre los acuíferos y mejorar la capacidad de la Isla para afrontar periodos de sequía con mayores garantías.

Pero la gestión del agua no se basa solo en nuevas infraestructuras. También implica responder con rapidez a los imprevistos. Así ocurrió tras la DANA del pasado agosto, cuando en pocas horas las lluvias torrenciales desbordaron torrentes y causaron graves daños en varios municipios. Menorca fue golpeada con fuerza y había que actuar de inmediato. En los meses siguientes, se ha trabajado para restaurar los cauces y minimizar riesgos. Más de 10 kilómetros de torrentes han sido recuperados, asegurando que, cuando vuelvan las lluvias intensas, la isla esté mejor preparada.

Sin embargo, ningún esfuerzo será suficiente si no cambiamos nuestra relación con el agua. No podemos seguir tratándola como un recurso inagotable, porque no lo es. Podemos invertir en infraestructuras, optimizar la gestión y mejorar cada proceso, pero sin un compromiso colectivo, todo será insuficiente.

El Día Mundial del Agua nos recuerda que su conservación es una responsabilidad compartida. Desde el Govern, trabajamos para mejorar su gestión y garantizar su uso responsable en sectores clave como el turístico o el industrial. Pero la implicación de la ciudadanía también es fundamental. Pequeños gestos pueden marcar la diferencia: reducir el consumo innecesario, reutilizar siempre que sea posible, evitar el derroche o apostar por un diseño de jardines adaptado a las condiciones climáticas para minimizar su uso.

Menorca se enfrenta a un reto enorme, pero lo estamos abordando con hechos, no con palabras. Con inversiones reales, con proyectos en marcha y con una visión clara: garantizar el agua para las próximas generaciones. Porque Menorca no puede permitirse mirar hacia otro lado. Y nosotros tampoco.